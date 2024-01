Tras golpiza a ciudadano, recuerdan en redes sociales cuando Sandra Cuevas cacheteó a un hombre | VIDEO

Recuerdan en redes otras actitudes violentas de Sandra cUEVAS (X @SandraCuevas_)

El pasado jueves 25 de enero, el nombre de Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc estuvo en tendencia debido a que en las redes sociales, principalmente la plataforma X —antes llamada Twitter—, se difundió el momento exacto en que ella arriba a Paseo de la Reforma a bordo de su vehículo RZR y tras ello, señala a un ciudadano al cual su equipo de seguridad golpea pese a que el hombre dijo que solo quería saludarla tras habérsela encontrado mientras paseaba a su mascota.

Te puede interesar: Sandra Cuevas justifica golpiza a peatón en Paseo de la Reforma; afectado ya la denunció

La funcionaria publica quien manifestó que el vehículo antes mencionado le serviría para mantener el denominado Operativo Diamante, ofreció un día después una conferencia de prensa en la cual justificó el actuar de los trabajadores de la demarcación pues dijo, el hombre la estaba agrediendo e incluso corrió más de 50 metros para alcanzarla y seguirla insultando, todo bajo el argumento de que el hombre identificado como Roberto Noricumbo era seguidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido al que la alcaldesa ha atacado desde que asumió el cargo.

“Él va y me alcanza corriendo 52 metros. Él estaba hasta Avenida Paseo de la Reforma y yo en la lateral, 19 metros de distancia y el señor me persigue, Cuando llega y yo me paro aquí (señala) y hago el alto, el señor llega y es cuando yo saco la mano y le digo a los dos muchachos ‘cuidado porque ahí viene un loco’”, dijo ante los medios.

Tras la polémica, la funcionaria pública rompió el silencio Crédito: X @catrina_nortena

Recuerdan que no es la primera vez

A pesar de que el agredido ya puso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la alcaldesa de Cuauhtémoc y sus trabajadores por el delito de abuso de autoridad y tras ello el ciudadano se sometió a una tomografía para descartar daños graves derivados de la agresión, se difundió un nuevo video donde se observa cuál fue la reacción de Sandra Cuevas mientras la golpiza sucedía sobre los camellones de una de las avenidas más transitadas de la urbe.

Te puede interesar: Acusan a equipo de Sandra Cuevas de golpear brutalmente a peatón | VIDEO

Fue este nuevo material el que permitió que otros internautas recordaran que no es la primera vez que ella reacciona de manera violenta aunque antes no se valía de su equipo de seguridad sino que era ella misma la que golpeaba a los que la enfrentaban.

En un video de 19 segundos de duración se observa cómo un masculino denuncia que Cuevas Nieves le pide su credencial de electores in embargo, el hombre se refiere a ella como “señora”, lo que detona su enojo pues le exige a golpes que se dirija a ella como “señorita” o “doctora”. Al no hacerlo, ella le da un par de cachetadas a pesar de haber personas presentes quienes grabaron la agresión.

“A mí no me digas señora y cuando hables de mi hábleme de frente”, le grita mientras lo golpea.

Luego que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas justificara la golpiza que su equipo de trabajo le dio a un peatón, en redes sociales se han viralizado las veces que ha actuado de manera violenta. ( X @josmar68)

Este tipo de videos donde se recuerda las veces que Sandra Cuevas Nieves ha actuado con violencia, ha sido motivo para pedir a las autoridades capitalinas investigarla, al tiempo que otros usuarios de redes sociales pidieron no volverla a poner en cargos públicos debido a que su manera de reaccionar pone en riesgo la integridad de los ciudadanos en general.

Te puede interesar: La reacción de Sandra Cuevas con sus trabajadores que golpearon a peatón | VIDEO

“La señora Cuevas representante del PRIAN, es una clara muestra de ellos. Grosera, violenta, prepotente y sin ninguna simpatía por el pueblo, así son todos ellos”; “¿Necesitas tanta prepotencia Sandra Cuevas? si tienes doctorado profesional es perfecto, pero te falta carácter, no te sabes controlar, tal parece que quisiste callar al señor para ocultar algo”; “Yo no aguantaría este tipo de agresión, mi respetos al señor por ser tan paciente ante una mujer tan vulgar y agresiva como Sandra Cuevas” o “¿Se ofende porque a su edad le dicen señora”, fueron algunos de los comentarios que recibió.