Mujer CORRE a sus invitados de la posada porque NO cooperaron; caso se vuelve viral

Se desató un debate en redes sociales Crédito: floragb (TikTok)

Una mujer se convirtió en la protagonista de un fenómeno viral en las redes sociales al tomar una decisión inusual durante su posada, desatando un acalorado debate sobre la ética de su actuación. El video, que ha acumulado miles de reproducciones en TikTok, muestra cómo la mujer se posiciona frente a sus invitados de una posada para señalar públicamente a aquellos que no cumplieron con la cooperación acordada de 500 pesos para el evento.

En medio de opiniones divididas entre los usuarios de la plataforma, la mujer, identificada como @floragb, expresó su perspectiva ante la cámara. En un tono directo, afirmó: “Nadie lo dice, pero todos lo piensan y me mandaron a mí a decirlo: ‘Los que no pagaron a ching** a su madre de la puerta pa’ allá'. Aquí es posada y pura gente conocida, los que no van a pagar cover, sino les gusta a la chinga**”.

Ésta declaración, pronunciada con determinación, eclipsó incluso la actuación del grupo musical presente en la celebración. “Y los muertos de hambre que están afuera, que no pagaron 500 pesos, también a chingar a su madre”, dijo la mujer.

El debate en redes: ¿Hizo bien o mal?

El inicio de las celebraciones navideñas comienzan con la colocación de adornos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de detalles sobre las razones detrás de su decisión dejó a algunos espectadores desconcertados y, en algunos casos, molestos. Algunos comentarios expresaron críticas hacia la chica, acusándola de exagerar la situación por una cantidad relativamente pequeña, como señaló un comentario: “Ay, mija, por 500 pesos haces tu show”.

Sin embargo, el respaldo hacia la mujer no tardó en llegar. Muchos usuarios apoyaron su acción, considerándola valiente por llevar a cabo algo que, según afirmaron, muchos han deseado hacer pero pocos se han atrevido. La viralidad del video destacó la diversidad de opiniones sobre la gestión financiera en eventos sociales y generó un debate en línea sobre los límites entre la convivencia amistosa y las expectativas económicas en este tipo de celebraciones.

“Lo que mucha gente ha querido hacer pero no se animan”, “Lo ques nomás”, “Ella me representa jaja, también lo hice me caes ATM muchacha extrovertida, directa, realista y valemadrista”, “Todos lo hemos querido hacer en algún momento y hasta por menos”, mencionaron algunos comentarios.

¿Por qué corrió a sus invitados?

Se desató un debate en redes entre quienes están a favor de la acción y los que la consideran una exageración. Crédito: floragb (TikTok)

Ante la atención masiva y los cientos de comentarios que recibió en redes sociales, la creadora del video decidió aclarar el motivo detrás de su inusual intervención. En respuesta a las críticas, explicó:

“Los atacados son esas personas que no pagan. Lo que pasa es que hicimos un grupo de WhatsApp donde estábamos 35 personas para realizar esta posada privada, obviamente dijimos que los que no pagaran no iban a entrar”, explicó.

Reveló la frustración originada por aquellos que, a pesar de comprometerse a liquidar su deuda al llegar al evento, cambiaron de opinión y decidieron quedarse con el anticipo inicial.