La vez que Andrea Legarreta rechazó invitación de Luis Miguel: “Tengo novio”

Legarreta dijo que se arrepintió de no haber aceptado una cena con Luis Miguel (Foto: Instagram)

Este 19 de abril el nombre de Luis Miguel figuró todo el día en los marcadores de tendencias en las redes sociales, pues el cantante aprovechó su cumpleaños número 53 para anunciar su próxima gira de conciertos, tan esperada por sus miles de fans en México y otros países a donde llegará el tour 2023 del “sol de México”.

La noticia emocionó a los seguidores de Luis Miguel y por internet circuló información relacionada con el cantante de Será que no me amas, anécdotas y pasajes de la vida del querido intérprete, de quien se conoce su larga lista de conquistas, que incluye decenas de guapas mujeres.

Modelos, actrices, cantantes y conductoras han pasado por el corazón de Luis Miguel, pero también ha habido algunas que “se le escaparon” al famoso y no pudo ni cortejarlas, es el caso de Andrea Legarreta, quien hace un tiempo recordó la ocasión en que rechazó una invitación de Micky a su casa de Acapulco.

Luis Miguel no incluyó a Perú en su gira 2023 (Foto: Recorte de pantalla)

Fue en 2019 cuando la conductora de Hoy acudió como invitada del programa La Saga donde respondió a la directa pregunta de Adela Micha. “¿Luis Miguel fue tu novio?”, a lo que la esposa de Erik Rubín respondió:

“No, fíjate, a mí Luis Miguel me fascinaba, yo desde niña babeaba por Luis Miguel, entonces de pronto coincidimos en ciertos eventos y tal, entonces yo babeaba, pero una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos”, comenzó a narrar la conductora y actriz de proyectos como Vivan los niños y Baila conmigo.

En la anécdota, de la que Andrea no mencionó cuándo sucedió y que podría ser al inicio de los años 90, detalló que Luis Miguel tuvo la cortesía de saludarla a ella y a su familia, que se encontraban vacacionando.

La famosa es muy unida a su familia (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

“Yo llegué con mi familia, es un restaurante local y él llegó con guaruras y todo. Él muy lindo, muy decente, se paró y saludó a mi familia y tal, y entonces, él generalmente manda a un chico de su equipo, como para hacer la invitación, yo creo que porque si le dices que no, pues ya le dijiste que no al chico y no a él”, añadió.

Andrea recordó que un empleado de Luis Miguel la abordó poco más tarde en el establecimiento y la invitó a una cena que daría el cantante de La bikina en su emblemático hogar en la bahía de Acapulco.

“Entonces llegó muy lindo y dijo ‘es que va a haber una cena en la casa de mi jefe y entonces queremos ver si usted quiere asistir’, muy decente”, dijo Legarreta, quien declinó la invitación y confesó “Sí me arrepentí”.

Luis Miguel regresará en una nueva gira, y se espera que también lance un nuevo material discográfico (Foto: Getty Images)

Andrea explicó que por aquellos años se encontraba en medio de una relación estable con un novio de varios años, por lo que prefirió no asistir a la exclusiva cena de Luis Miguel.

“Perdónenme la vida, con los años sí me arrepentí porque yo tenía novio con el que duré siete años y cacho, una vida, y entonces dije ‘yo lo quiero mucho’, entonces por qué voy a ir a cenar o lo que sea, pues después de cenar quién sabe qué...”, dijo entre risas la presentadora.

“Era invitación a cenar, yo creo que iba como un grupo de gente, fueron amables y atentos, no te digo que me haya propuesto nada, para que no se malinterprete. Entonces yo dije ‘pues tengo novio y no’, y dije ‘No, muchas gracias, no puedo’, cuando me llamaron, claro que le di mi teléfono y entonces con los años este novio me puso los cuernos”, recordó entonces la mamá de Mía y Nina Rubín.