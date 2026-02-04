México

Afirman que Paulina Rubio está deprimida y su hijo con Colate podría ir a un internado

El adolescente de 15 años ha manifestado su deseo de vivir con su padre en España, reflejando el impacto del prolongado conflicto de custodia

El tribunal de Miami estudia
El tribunal de Miami estudia enviar al hijo adolescente de Paulina Rubio y Colate a un internado internacional por su bienestar emocional (REUTERS/Jeenah Moon/EP)

El conflicto legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, ha alcanzado su fase más delicada tras más de una década de disputas.

El tribunal de Miami analiza la posibilidad de enviar a Andrea Nicolás, el hijo adolescente de la expareja, a un internado internacional ante la incapacidad de ambos padres para lograr acuerdos que garanticen el bienestar emocional del menor.

La actual etapa del proceso gira en torno al estado psicológico del adolescente, de quince años, y la opción del internado se considera una medida neutral para resguardarlo de la tensión generada por los constantes desacuerdos entre sus progenitores.

El informe de la guardiana
El informe de la guardiana judicial destaca el agotamiento emocional del menor y una relación especialmente tensa con su madre, Paulina Rubio (Europa Press)

‘La chica dorada’ estaría desaliñada por una presunta depresión

Según versiones de fuentes cercanas al caso que informaron a la revista TVyNovelas, Paulina Rubio atraviesa un periodo de depresión ante la situación judicial.

Durante las audiencias más recientes, su comportamiento ha sido motivo de observación en la corte: la cantante ha faltado en varias ocasiones y, en una sesión virtual, se negó inicialmente a activar la cámara -presuntamente por no estar ‘arreglada’-, lo que motivó la intervención directa de la jueza.

En la última audiencia, la guardiana designada por el tribunal presentó su informe sobre el menor. El documento indica que el joven percibe a ambos padres como “tóxicos” y presenta un agotamiento emocional persistente, con una relación especialmente tensa con su madre. El adolescente ha manifestado un deseo claro de vivir con su padre en España.

Paulina Rubio atravesaría un periodo
Paulina Rubio atravesaría un periodo de depresión, mientras su comportamiento en audiencias es observado por la corte de Miami (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La guardiana advirtió también sobre el posible efecto psicológico de un apego excesivo y de influencias externas, como la práctica del fútbol, que podrían complicar la evaluación de su bienestar real.

Más de una década en conflicto

El conflicto tiene raíces profundas. Tras su divorcio en 2012, Rubio y Vallejo-Nágera firmaron en 2014 un acuerdo que fijó una pensión alimenticia de más de 100 mil pesos mensuales y la custodia compartida. Pese a este pacto, las disputas sobre la residencia y el entorno del menor se han mantenido a lo largo de los años.

En 2019, la cantante presentó una denuncia urgente contra su exmarido, acusándolo de ocultar el paradero de su hijo, obstaculizar la comunicación y violar los términos de la custodia. Colate negó públicamente dichas acusaciones y consideró que el litigio pretendía perjudicar su imagen, especialmente en vísperas de su participación en un programa televisivo.

Colate Vallejo-Nágera y su hijo
Colate Vallejo-Nágera y su hijo , Andrea Nicolás, juntos en Navidad (Instagram / @colatenicolas)

El proceso está por entrar en una etapa decisiva tras autorizarse la declaración directa del adolescente ante la jueza. Se trata de la primera vez que el joven dará su versión de los hechos sin intermediarios, una intervención que podría influir radicalmente en su futuro académico y familiar.

El expediente presentado en tribunales describe el conflicto y el desgaste emocional del menor debido a la falta de entendimiento entre sus padres. Ahora, la decisión judicial deberá ponderar entre el deseo del adolescente de residir en España y la alternativa de que acuda a un internado internacional, con el objetivo final de garantizar su estabilidad psicológica.

