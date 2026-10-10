Un exinvestigador de OpenAI y Anthropic dijo estar “90% seguro” de que China tiene espías en ambas empresas

El especialista propuso implementar verificaciones de antecedentes para los empleados que acceden a sistemas centrales de inteligencia artificial (REUTERS/Brendan McDermid).

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El exinvestigador de OpenAI y Anthropic, Jacob Coxon, afirmó que China ya tendría espías dentro de ambas compañías durante una entrevista en el podcast PBD, conducido por Patrick Bet-David.

El 8 de septiembre, Coxon renunció a Anthropic y publicó un hilo en X en el que acusó a esa empresa y a OpenAI de avanzar hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin actuar con responsabilidad.

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En la entrevista reciente, el exempleado enmarcó sus advertencias sobre espionaje en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. A su juicio, la velocidad de avance del país asiático se debe a “copiar y robar a Estados Unidos”.

Coxon alegó que estaba “casi seguro” de que hay infiltrados y estimó su nivel de certeza en un “90%”. Según afirmó, el tema se comenta internamente, en ocasiones en tono de broma, aunque insistió en que se trata de un “asunto serio”.

No obstante, evitó señalar a empleados concretos y rechazó estereotipar a las personas por su nacionalidad china. Cuando Bet-David mencionó a Mark Chen, directivo de OpenAI asiático-estadounidense, Coxon aclaró expresamente que no lo considera un espía. Además, sostuvo que no busca promover una “caza de brujas”.

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Jacob Coxon afirmó estar un 90% seguro de que China tiene espías dentro de OpenAI y Anthropic (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración).

La solución de Coxon: mayores controles al personal

El exmiembro de OpenAI y Anthropic manifestó que los desarrolladores de modelos avanzados deberían reforzar la verificación del personal, dado que las empresas no realizan controles de antecedentes a sus empleados “para algo que podría ser una tecnología de superarma”.

Como referencia, mencionó las restricciones regulatorias que afectan a compañías vinculadas con tecnologías sensibles, como SpaceX, aunque reconoció no ser especialista en procedimientos de seguridad y no detalló qué mecanismos concretos deberían aplicarse.

Aun así, afirmó que una eventual prohibición para ciudadanos chinos “es un poco triste, porque son mis amigos, pero creo que eso ocurrirá. Creo que probablemente ocurrirá”.

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Jacob Coxon renunció a Anthropic tras acusar a las empresas del sector de avanzar irresponsablemente hacia la superinteligencia (REUTERS/Brendan McDermid).

El exinvestigador afirmó que frenar la carrera de la IA en Estados Unidos también desaceleraría a China

El exempleado de ambos laboratorios argumentó que una brecha tecnológica entre Estados Unidos y China no garantizaría una ventaja duradera. “China tiene la capacidad de hackear en cualquier momento”, expresó al explicar por qué, según él, un avance estadounidense podría ser copiado.

En ese sentido, se refirió a la “destilación”, una técnica mediante la cual un sistema aprende a imitar las respuestas de otro a partir de grandes volúmenes de consultas y resultados. Coxon aseguró que una parte significativa del progreso chino proviene de ese método y de la extracción de datos de modelos estadounidenses.

Para Coxon, una desaceleración de los laboratorios estadounidenses también reduciría, al menos en parte, el ritmo del desarrollo chino. En consecuencia, propuso impulsar un acuerdo internacional “sobre el porcentaje de recursos que se destina a hacernos más inteligentes frente al que se destina a la investigación de seguridad”.

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La técnica de destilación permite a los desarrolladores chinos imitar las respuestas de los modelos tecnológicos estadounidenses (REUTERS/Brendan McDermid).

Coxon alertó sobre la concentración del poder de la inteligencia artificial

En la conversación, Coxon cuestionó que empresas privadas tomen decisiones sobre cuestiones como la tasa de desempleo o asuntos geopolíticos. En ese marco, expresó su sorpresa ante el hecho de que el presidente Donald Trump deje “las llaves” de esa tecnología en manos de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

A su vez, aclaró que no reclama necesariamente la nacionalización de las compañías. Sin embargo, sostuvo que la cuestión es tan seria que le sorprende que el Gobierno estadounidense no las nacionalice.

El entrevistado atribuyó el riesgo a los incentivos del libre mercado: “Si dejamos que el libre mercado decida en los próximos años, vamos a correr hacia un precipicio porque todos están velando por su propio dinero, su propio poder”.

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Respecto a ello, advirtió que esa dinámica puede priorizar el avance de las capacidades de los modelos por sobre la investigación en seguridad.

Por último, Coxon insistió en que el público “debería tener los ojos abiertos y exigir transparencia, porque es completamente absurdo que todo este poder se concentre en unas pocas empresas de San Francisco”.