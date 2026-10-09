Wall Street cerró con ganancias pese a la volatilidad del petróleo y de los bonos del Tesoro de Estados Unidos

Wall Street cerró la semana con alzas en sus tres índices principales a la espera de nuevos datos de inflación. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Wall Street cerró con ganancias el viernes, con avances de los tres principales índices estadounidenses antes del inicio de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre y de la publicación de nuevos datos de inflación que pueden incidir en la próxima decisión de la Reserva Federal.

El S&P 500 subió 0,6% y se situó cerca de los 7.812 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 0,64%, hasta unos 27.365 enteros. El Promedio Industrial Dow Jones ganó alrededor de 0,8% y superó los 51.650 puntos, según los datos difundidos al cierre. Los tres indicadores acumularon alzas en la semana, aunque el Russell 2000, integrado por compañías de menor capitalización, retrocedió.

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Wall Street terminó la jornada al alza pese a la volatilidad del petróleo y de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los inversores aguardan los resultados de los grandes bancos, las cifras del Índice de Precios al Consumidor y del Índice de Precios al Productor, y señales sobre la decisión que adoptará la Fed a finales de mes.

Petróleo, Irán y rendimientos de los bonos

La evolución de los mercados estuvo condicionada por las noticias sobre la guerra con Irán y por los cambios en el precio del crudo. El barril de Brent osciló entre USD 102,50 y USD 105 antes de cerrar en USD 104,72, con un alza de 0,4%.

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El petróleo cayó inicialmente después de que el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. También dijo que las conversaciones entre Washington y Teherán para terminar la guerra fueron “productivas”.

El presidente Donald Trump descartó ataques militares contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. (REUTERS/Jeenah Moon)

Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird, describió una jornada sin una dirección definida. “No hay una tendencia clara”, afirmó en Louisville, Kentucky, al referirse a las versiones contradictorias procedentes de la Casa Blanca y de las partes involucradas en Oriente Medio.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cerró en 5,24%, frente al 5,22% del jueves. Durante la semana, había alcanzado su nivel más alto desde 2002, en un contexto de preocupaciones por la inflación, el nivel de deuda pública y la continuidad del crecimiento económico estadounidense.

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Resultados empresariales, inflación y movimientos sectoriales

El precio del barril de petróleo Brent finalizó en 104,72 dólares tras experimentar volatilidad por la tensión geopolítica. (REUTERS/Jeenah Moon)

La presentación de balances del tercer trimestre comenzará formalmente la próxima semana con las cuentas de Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America y Morgan Stanley. Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo tienen previsto informar sus resultados el martes.

Las expectativas sobre las ganancias empresariales llegan después de una suba de las acciones impulsada, en gran medida, por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. El mercado alcista estadounidense se acerca a su cuarto aniversario, mientras los inversores evalúan si las empresas podrán sostener el crecimiento de sus beneficios con rendimientos de deuda elevados.

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Las acciones de Humana subieron 11,6% después de que la aseguradora comunicó datos favorables sobre sus calificaciones de calidad frente a sus competidores en los planes Medicare Advantage. También avanzaron las empresas de torres de telefonía móvil: Crown Castle ganó 15,6% y American Tower subió 9,3%.

El movimiento se produjo después de que SpaceX anunciara la compra de espectro de baja frecuencia para su negocio Starlink Mobile, una operación que todavía requiere autorización de los reguladores estadounidenses. La compañía sostuvo que el espectro permitiría que la señal atraviese paredes y conecte a clientes dentro de edificios.

La posible entrada de un competidor presionó a las compañías de telefonía inalámbrica. T-Mobile US cayó 13,3%, AT&T perdió 9,8% y Verizon retrocedió 8,7%. Delta Air Lines cerró con una suba inferior a 0,1%, tras informar ganancias e ingresos estivales levemente inferiores a las previsiones y un aumento de USD 6.000 millones en sus costos de combustible este año.

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