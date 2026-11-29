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Vigo, 29 nov (EFE).- La efectividad del Villarreal, que se encontró la victoria en dos 'regalos' del equipo gallego en el inicio de cada parte, tumbó al Celta en Balaídos, donde el equipo vigués sometió durante muchos minutos a un rival que supo sufrir para conservar un triunfo (1-2) que lo reengancha a la pelea por los puestos europeos.

De nada le sirvió al equipo de Claudio Giráldez firmar otra gran actuación. El partido se le complicó nada más arrancar. Una mano de Javi Rueda dentro del área concedió al Villarreal un penalti que el georgiano Mikautadze transformó.

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A partir de ahí, el partido se inclinó hacia la portería de Gulácsi. El equipo de Íñigo Pérez se limitó a conservar el resultado. Sobrepasado el ecuador del primer tiempo, después de una buena combinación en la que participaron Hugo Álvarez y Jutglà, Williot rozó el empate con un tiro cruzado.

El Celta movía el balón con paciencia, justo lo que había demandado su entrenador ante el Bournemouth. Y a la media hora encontró el premio a su empuje, tras otra gran jugada entre Moriba, Álvarez y Williot que finalizó con un gran golpeo Jutglà.

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La segunda parte comenzó con una ocasión para Javi Rueda, que se encontró con una mano de Gulácsi, y una pérdida de Jutglà en campo propio que facilitó la transición del Villarreal, letal con el acierto de Mikautadze.

El 1-2, en el minuto 54, no varió el guion. El Celta siguió volcado, aunque ya no generaba tanto peligro. Le costaba más superar a un ordenado Villarreal. Disfrutó de una buena ocasión en el minuto 77, pero Gulácsi sacó el tiro de Hugo Álvarez. Ese fue el último aviso celeste pese a que Giráldez había metido a toda su artillería: Aspas, Pablo Durán, Jones El-Abdellaoui y Borja Iglesias.

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- Ficha técnica:

1 - Celta: Radu; Álvaro Núñez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Burcio, min.67), Moriba, Antañón (Aspas, min.71), Javi Galán; Hugo Álvarez (Jones El-Abdellaoui, min.82), Williot (Borja Iglesias, min.82) y Jutglà (Pablo Durán, min.67).

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2 - Villarreal: Gulácsi; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga (Mouriño, min.51), Carlos Romero; Buchanan (Ayoze Pérez, min.86), Macia, Gueye, Santi Comesaña (Cardona, min.74); Oluwaseyi (Gerard Moreno, min.86) y Mikautadze (Moleiro, min.74).

Goles: 0-1, min.3: Mikautadze, de penalti. 1-1, min.30: Jutglá. 1-2, min.54: Mikautadze.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó a Marcos Alonso (min.94) por parte del Celta, y a Comesaña (min.10), Mikautadze (min.34), Gueye (min.71), Mouriño (min.77), Macia (min.84) y Ayoze Pérez (min.91) por parte del Villarreal.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga disputado en Balaídos ante 19.404 espectadores. EFE

Dmg/ism