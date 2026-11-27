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Bilbao, 27 nov (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, ha repetido la convocatoria de 23 futbolistas de la pasada jornada frente al Espanyol para afrontar la visita del sábado a La Rosaleda, donde el equipo rojiblanco se medirá al Málaga.

La lista está integrada por Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Johaneko y Vizcay.

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Son baja una semana más los lesionados Dani Vivian, Maroan Sannadi y Gorka Guruzeta, así como el canterano Christian Imga, integrado en la dinámica del primer equipo y ha tenido que regresar del Mundial sub-17 por problemas físicos. EFE

ibn/cc/apa