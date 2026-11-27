27/11/2026 29N.- Pontón asegura que no le "sorprende" el "machismo" de Feijóo y recuerda cuando le dijo que estaba "muy necesitada". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reconocido que no le "sorprende" el "machismo" del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque ella misma, ha recordado, tuvo que "soportar que 'la señora Pontón está muy necesitada'" en un pleno del Parlamento de Galicia. POLITICA BNG

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reconocido que no le "sorprende" el "machismo" del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque ella misma, ha recordado, tuvo que "soportar que 'la señora Pontón está muy necesitada'" en un pleno del Parlamento de Galicia.

A preguntas de los medios este viernes en un acto en Santiago, la líder nacionalista ha lamentado que a estas alturas las mujeres tengan que "soportar este tipo de cosas en política", lo que, a su juicio, "dice mucho de la necesidad del feminismo" y de avanzar en tener "más diputadas feministas como Noa (Presas), Olalla (Rodil), Carme (da Silva) o como Rosana (Pérez)".

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"Van a poner voz a la dignidad de las mujeres", ha reivindicado Pontón, que ha destacado que "el machismo de Feijóo" no le "sorprende", aunque en Madrid, ha lamentado, "igual les suena nuevo porque lo que pasa en Galicia pocas veces les interesa".

"Lo bueno es que las mujeres gallegas podemos responderle este domingo cogiendo con orgullo la papeleta feminista del BNG", ha proclamado Pontón entre aplausos de candidatos y militantes del Bloque en la Praza do Obradoiro.

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EL 29N, "EL DEBATE DECISIVO"

Además, preguntada por su valoración del debate a cuatro celebrado este jueves, la portavoz nacional del BNG ha defendido que "el debate decisivo" será el 29 de noviembre, cuando los gallegos tengan la oportunidad de "apostar porque Galicia sea decisiva".

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"Creo que a estas alturas quien tiene que valorar los debates y sobre todo la campaña es la ciudadanía con su voto el 29N. Lo que hacemos es un llamamiento a concentrar en la papeleta del BNG todo el voto gallego, de país, rebelde e inconformista; si lo hacemos, Galicia ganará", ha aseverado.