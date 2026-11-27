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Albacete, 27 nov (EFE).- Personalidades del mundo del fútbol y del deporte han despedido este viernes al expresidente del Albacete, Rafael Candel, que estuvo al frente del club en dos etapas, especialmente recordada la primera, entre 1988 y 1993, cuando logró que el club blanco ascendiese a Primera División.

En su funeral, celebrado en la catedral de Albacete, estuvieron presentes Benito Floro, entrenador del 'Queso Mecánico' que tan famoso se hizo en la década de los 90; y Emilio Butragueño, exjugador del Real Madrid y actualmente director de Relaciones Institucionales de la entidad madrileña.

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También acudió el actual consejero delegado del Albacete, Víctor Varela, y otros nombres muy ligados al club manchego: el entrenador Julián Rubio; el exentrenador de las categorías inferiores de la selección española que salió del Albacete, Ginés Meléndez; o Pepe Carcelén, segundo entrenador junto a José Antonio Camacho en distintos equipos.

Asimismo acudieron exfutbolistas como Antonio Catali o el uruguayo José Luis Zalazar, quien para muchos es el mejor jugador de la historia blanca, y que declaró a EFE que tiene "multitud de anécdotas con Candel", a la vez que destacó su "lado muy humano" y lo que ayudaba a todos "para crecer".

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En la misma línea se manifestó Julián Rubio, quien dijo estar "emocionado" ante el adiós del que ha dicho era su "amigo" y una persona con la que empezó en el banquillo y que "siempre estaba para ayudar al Albacete". EFE

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