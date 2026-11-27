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Fernando Pérez Soto

León, 27 nov (EFE).- La exjugadora internacional Celsa García, que este sábado realizará el saque de honor en el amistoso España-Chile que se disputará en el estadio Reino de León, considera que la clave de la explosión de la selección femenina ha sido "el trabajo con la base, planificado y continuado",

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Celsa, que llegó a ser internacional en el año 97, en Lübeck, ante la poderosa selección alemana, tuvo que imponer su terquedad por jugar al fútbol al cumplir los 20 años, por lo que la cita de mañana en el Reino de León -18:00- supone "un gran orgullo e ilusión", ha señalado en una entrevista con EFE.

Además, estará acompañada por las dos presidentas de los clubes que abrieron el camino de este deporte: Presen Alonso al frente del CD Huracán Z y Trobajo del Camino y Aurora Lópe Ordás del León FF.

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García se encarga en la actualidad de formar a la base con el equipo infantil de Trobajo del Camino, después de haber pasado por otros clubes, entre ellos la Cultural y Deportiva Leonesa, una vez que se retiró a causa de una lesión de rodilla -que antes le había apartado de la Eurocopa de Suecia- en 2007.

La leonesa tiene perfectamente detectadas las diferencias entre aquellas pioneras del fútbol y las actuales estrellas que acaparan todo el protagonismo y a muchas de las cuales tendrá cerca mañana en el césped del Reino de León.

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"La evolución en la preparación física es enorme, ya no hay diferencias entre los equipos masculinos o femeninos en este apartado y con los consiguientes ajustes, ahora hay un seguimiento y trabajo específico por posiciones, jugadoras y todo está medido al detalle", ha afirmado la exjugadora.

Entre sus debilidades, al margen de la archipremiada Alexia Putellas, se decanta por la emergente Vicky López, a la que ve como "la futura figura del fútbol femenino español", que ahora ya sirve como espejo para las jóvenes que se forman en las canteras de grandes clubes que también fueron altavoz e impulso para el despegue definitivo.

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"Antes tenías que mirar a jugadores, ahora se ven reflejadas en Alexia, Aitana, Jennifer e incluso en compañeras de sus propios clubes que están en equipos superiores", comenta la que mañana será homenajeada como la primera internacional absoluta con España en Castilla y León.

A pesar de la ilusión que supondrá ver en su tierra y en el Reino de León a la vigente campeona del mundo, Celsa García aspira a que también este deporte acabe fructificando en un proyecto ambicioso en León después de que en los albores del fútbol femenino hubiera la rivalidad de dos clubes.

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"Se está haciendo un gran trabajo con la base en muchos clubes y no solo en León, también en Ponferrada o Astorga, pero falta que un club acabe captando el talento de jugadoras jóvenes, que tienen que acabar marchándose", sobre todo cuando a través de la universidad se podría atraer talento, ha insistido.

García no echa la vista atrás con añoranza, aunque afirma que "la única envidia son las condiciones, no solo económicas, aunque sea importante que puedan dedicarse profesionalmente al fútbol, sino de medios, instalaciones, seguimiento médico y físico", ha admitido.EFE

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(foto)