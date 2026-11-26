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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- La selección española de taekwondo competirá con diez deportistas, cinco hombres y cinco mujeres, en la final del Grand Prix, que se disputará los días 28 y 29 de noviembre en Astaná (Kazajistán), con el objetivo de conseguir medallas y sumar puntos para la clasificación olímpica de Los Ángeles 2028.

La competición, de categoría G10, reunirá a 128 deportistas de 36 países, entre ellos seis campeones olímpicos. España será el país europeo con mayor representación, con cinco participantes en cada peso, y sólo Corea del Sur le supera en el número de participantes,

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En categoría femenina competirán Adriana Cerezo y Violeta Díaz Arribas (-49 kilos), Arlet Ortiz (-57), Lena Moreno (-67) y Tania María Castiñeira (+67). La lista masculina la integran Adrián Vicente (-68), Juan Antonio Milán y Mikel Fernández (-80), y Sergio Troitiño e Iván García (+80).

Entre los españoles destacan Juan Antonio Milán, segundo de la clasificación mundial de -80 kilos y ganador del Grand Prix de Roma; Lena Moreno, quinta de su categoría y plata en Muju, y Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Tokio 2020 y bronce en Roma.

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La competición de parataekwondo se disputará el 27 de noviembre y contará con la participación del catalán Joel Martín Villalobos, en la categoría K44 -63 kilos, que este año ha logrado la plata en el Grand Prix de Roma y el bronce en el de París.

España llega a la final del circuito con cuatro medallas en las pruebas del Grand Prix disputadas esta temporada. Milán logró el oro en Roma, Moreno consiguió la plata en Muju y Cerezo y Jesús Fraile sumaron sendos bronces en Roma y París, respectivamente. EFE

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