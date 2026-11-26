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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El Getafe sumó este jueves su cuarta derrota en la Liga Conferencia al perder 1-0 frente al Iberia 1999 de Georgia, que superó al conjunto azulón con un tanto de Giorgi Kobuladze en la primera parte.

El equipo dirigido por José Bordalás suma un punto de doce posibles y se complica su clasificación para la siguiente ronda. Solo ha conseguido un empate frente al Universitatea Craiova (1-1) y ha sido derrotado por el Lugano (2-5), el Brighton (0-1) y, ahora, por el Iberia 1999.

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Kobuladze marcó a los 25 minutos, cuando se encontró ante David Soria en un mano a mano. El portero del Getafe repelió el primer intento, pero el mismo Kobuladze acertó en el rechace. El Getafe intentó reaccionar, jugó media hora con un hombre menos por la expulsión de Mangala y no fue capaz de rescatar un punto. Si quiere tener posibilidades de alcanzar los dieciseisavos de final, debera ganar al Inter Escaldes de Andorra en el Coliseum y al Ajax en Ámsterdam. EFE