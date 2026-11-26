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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El Getafe trasladó a Europa la crisis que atraviesa Liga y quedó al borde de la eliminación de la Liga Conferencia tras perder 1-0 frente al Iberia 1999, que agravó los problemas del equipo de José Bordalás, incapaz de responder al gol de Kobuladze y condenado a una agónica carrera contrarreloj para sobrevivir en la competición continental.

Sin casi margen para el error, el equipo de Bordalás apareció por el Estadio Mikheil Mekshi de Tiflis con la necesidad de sumar los tres puntos. Sólo tenía uno de nueve posibles, el que consiguió en su enfrentamiento ante el Universitatea Craiova (1-1) y apuntó a los siete como el límite para alcanzar los dieciseisavos de final.

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Para ello tenía que ganar al Iberia 1999 y después al Inter Escaldes de Andorra en el Coliseum. Y, con esas dos victorias, evitar depender de una victoria bastante improbable en el Johan Cruyff Arena contra el Ajax. Por tanto, todo pasaba por Tiflis.

Bordalás, tras caer 0-3 con el Atlético de Madrid, agitó la alineación e introdujo ocho novedades en su alineación. Solo repitieron Soria, Terrats y Djené. El resto, incluido el canterano Alberto Risco, no participaron en el último encuentro de Liga del conjunto azulón, aunque algunos como Satriano y Gudelj son titulares indiscutibles.

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Las novedades dejaron quince buenos minutos en la primera parte y media hora de repliegue. El Iberia 1999 apenas cedió dos oportunidades en todo el primer acto: una al inicio de Risco que salvó el portero Makaridze con una gran intervención y otra al final de Satriano, que remató al centro desde el punto de penalti un centro de Davinchi.

Fueron los dos únicos instantes de inspiración del Getafe, muy gris, sin velocidad en las transiciones y durante varias fases del juego a merced del Iberia 1999.

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El combinado georgiano avisó con un cabezazo de Lucas Café y dio en la diana gracias al acierto de Kobuladze a los 25 minutos: saque en largo de Makaridze, control de espaldas Sikharulashvili, que se da la vuela ante Davinchi, pase filtrado a su compañero y gol ante Soria tras un doble remate.

El Getafe se fue al vestuario con por detrás en el marcador, fuera de juego y con las alarmas más encendidas que nunca. Bordalás hizo tres cambios, dos de ellos jugadores con amarillas. Se fueron Davinchi, Mario Martín y Terrats y entraron Romero, Enes Ünal y Mangala.

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Al técnico azulón le salió mal la jugada, porque a los diez minutos, Mangala ya no estaba en el campo. Fue expulsado por una doble amarilla y el Getafe, que además se salvó del 2-0 gracias a una intervención de Soria a un cabezazo de Selimovic, se complicó todavía más la existencia.

El estado de alarma pasó a DEFCON 2. Tenía que dar la vuelta al marcador con un hombre menos, con el peso del reloj intimidando a un equipo que curiosamente, en inferioridad numérica, jugó buenos minutos.

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Entonces, firmó dos acercamientos que pudieron nivelar la balanza : Gudelj, desde fuera del área, probó suerte, pero Jinjolava despejó bajo palos; y también lo intentó Satriano, con un remate de cabeza cuando estaba solo ante la portería del Iberia 1999 que se marchó fuera.

El empate no subió al luminoso y el Getafe se llevó un nuevo varapalo en una temporada de momento errática. En Liga, ocupa uno de los puestos de descenso; en Copa, espera el Ávila la próxima semana en otro duelo peligroso; y en la Liga Conferencia, está prácticamente fuera. Deberá ganar al Inter Escaldas y al Ajax y después rezar para pasar con siete puntos.

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-- Ficha técnica:

1.- Iberia 1999: Makaridze; Kobuladze (Bochorishvili, min. 74), Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Kutsia (Alhassan, min. 73), Dadiani (Kuliyev, min. 83), Kardava; Lucas Café (Ende, min. 73), Dzagania y Sikharulashvili (Natchkebia, min. 83).

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0.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Andrés García, min. 66), Djené, Sazonov, Davinchi (Romero, min. 47); Terrats (Enes Ünal, min. 46), Gudelj, Mario Martín (Mangala, min. 46), Risco; Borja Mayoral (Francho, min. 66) y Satriano.

Gol: 1-0, min.25: Kobuladze.

Árbitro: Horatiu Fesnic (Rumanía). Mostró cartulina amarilla a Lucas Café (min. 22) y a Kobuladze (min. 65) por parte del Iberia 1999 y a Terrats (min. 32), Davinchi (min. 36) y Andrés García (min. 76) por parte del Getafe. Expulsó a Mangala por doble amonestación (mins 56 y 61).

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Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Conferencia disputado en el Estadio Mikheil Meskhi I de Tiflis (Georgia) ante unos 4.000 espectadores. EFE