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Montevideo, 25 nov (EFE).- La selección de baloncesto de Uruguay recibirá este jueves a Canadá en un encuentro en el que buscará una victoria que le permita poner un pie en el Mundial de Catar 2027.

A falta de cuatro jornadas para el final de la clasificación, la Celeste ocupa el segundo lugar del Grupo F con 14 puntos, los mismos que acumula Argentina y dos menos que los que tiene su próximo rival. Más abajo, Bahamas tiene 12 y aspira a ser mejor cuarto, mientras que Puerto Rico y Panamá tienen diez unidades cada uno.

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De acuerdo con esto, dos victorias en los duelos que aún debe jugar -Canadá en casa y Puerto Rico, Bahamas y Canadá como visitante- llevarían a Uruguay nuevamente a un Mundial, aunque también podría lograrlo ganando un solo encuentro y aguardando por otros resultados.

En caso de conseguirlo, el equipo sudamericano volverá a un certamen que disputó por última vez en el año 1986, cuando la Copa del Mundo fue organizada por España y acabó con Estados Unidos ganando el título de la mano de jugadores como David Robinson, Tommy Amajer, Derrick McKey, Charles Smith y Steve Kerr.

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Con una plantilla integrada por jugadores como Horacio 'Tato' López, Horacio Perdomo, Luis Pierri y Carlos Peinado, la Celeste acabó en el decimoctavo lugar con dos victorias -ante Australia y Angola- y tres derrotas -frente a Unión Soviética, Israel y Cuba-.

En esta oportunidad los preconvocados por Gerardo Jauri que buscarán hacer historia fueron Nicola Pomoli, Luciano Parodi, Santiago Vescovi, Lucas Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Theo Metzger, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Martín Rojas, Mateo Bianchi, Pablo Gómez y Juan Ducasse.

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Canadá, por su parte, presentó una lista marcada por la ausencia de los jugadores que defienden a equipos de la NBA, por lo que no estará la estrella Shai Gilgeous-Alexander ni tampoco Jamal Murray.

Sabiendo que una victoria lo llevará a la Copa del Mundo, el conjunto norteamericano se presentará con una plantilla integrada por Charles Bediako, Trae Bell-Haynes, Aaron Best, Enoch Boakye, Javonte Brown-Ferguson, Kadre Gray, Jahvon Henry-Blair, Thomas Kennedy, Koby McEwen, David Muenkat, Kelly Olynyk, Thomas Scrubb, Stefan Smith y Keevan Veinot.

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El partido se disputará en el Antel Arena de Montevideo desde las 19.10 hora local (22.10 GMT) y será el número 23 en la historia que enfrentará a estos equipos. Hasta el momento hay 18 victorias de Canadá y cuatro de Uruguay. EFE