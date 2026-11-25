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Valencia, 25 nov (EFE).- El central del Valencia César Tárrega apuntó este miércoles que su buen momento de forma se debe a la confianza del técnico mexicano Javier Aguirre, su cuerpo técnico y el trabajo diario de los compañeros.

“Me encuentro muy bien en el terreno de juego y eso es gracias al trabajo del equipo. Estamos todos en un buen momento. Si los resultados son buenos, feliz de ayudar al equipo y este es el camino a seguir. Después de la lesión tenía muchas ganas de demostrar y de ‘comerme’ el campo. Si estoy en este buen momento es gracias a la confianza del entrenador, de su cuerpo técnico y del trabajo diario de los compañeros”, apuntó en una entrevista en VCF Media Radio.

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Tárrega, un fijo para Aguirre desde que superó su lesión muscular, apuntó que el equipo tiene “muchas ganas” de ganar este domingo ante Osasuna en Mestalla, donde todavía no han logrado una victoria. “Se nos está resistiendo la victoria en casa y tenemos que darle una alegría a la afición y al equipo”, dijo.

“Mestalla tiene que volver a ser un fortín porque va a ser muy importante para la temporada. La afición está demostrando que está ahí para nosotros, en muchos partidos son más de 44.000 personas, los notamos y tenemos que devolverles ese apoyo yendo este domingo a por los tres puntos. Mestalla es primordial. Es momento de sacar los tres puntos y va a ser fundamental”, apuntó.

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Además, el defensa consideró que el equipo está en buena dinámica, con confianza y con la convicción de lograr la victoria ante el equipo navarro. “Es un partido muy importante. Tenemos que seguir y hacer buenos los tres puntos contra el Rayo Vallecano. Es muy importante seguir sumando de tres”, aseguró.

Para ello, explicó que deberán mantener una buena versión en defensa: “Es lo que nos ha transmitido Aguirre desde que llegó: la solidez defensiva, mantener la portería a cero y crecer desde la defensa. Se ha visto que cuando hemos logrado la portería a cero, el equipo ha competido y ha estado muy cerca de conseguir la victoria”.

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En cuanto al aspecto personal, el central de Aldaia también habló de la importancia del estado mental. “Es primordial, que se trabaja a diario tanto en los entrenamientos como en los partidos. El estar un poco apartado en el momento de la lesión te ayuda a crear esa fortaleza mental, tener claros los objetivos, ir cumpliéndolos y qué hacer para volver al nivel que estaba”, finalizó. EFE

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