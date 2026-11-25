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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El centrocampista del Villarreal Alberto Moleiro aseguró este miércoles que ganar en el campo del Slavia de Praga era “de vital importancia” para mantener opciones de clasificación para la próxima ronda del torneo y se mostró convencido de que la victoria dará “confianza” al grupo.

“Era vital ganar, con frío y con dificultades, pero los tres puntos eran muy importantes”, dijo el futbolista, que admitió que el Villarreal se sintió en el partido “cómodo dentro de lo incómodo” que siempre es enfrentarse al conjunto checo por su forma de plantear los encuentros.

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“Nos ha costado bastante encontrar ocasiones y que no nos generaran ellos, pero al final hemos podido encontrar el gol. Nos lo han puesto difícil porque ellos apretaban y nosotros no conectábamos con los de arriba”, explicó el jugador, que destacó que el Villarreal fue “constante” para desarrollar su plan de juego.

“Desde fuera parece que al Slavia hay que ganarle obligado, pero ha sido un rival incómodo y difícil”, reiteró Moleiro, que admitió que al equipo le puede estar pesando una falta de confianza porque “no salen las cosas”. EFE

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