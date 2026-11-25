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Oviedo, 25 nov (EFE).- Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aseguró tras la celebración de la junta de accionistas más caldeada de los últimos años en la capital del Principado que "la implicación del Grupo Pachuca en el club es permanente".

Se esperaba una junta de accionistas tensa en el Real Oviedo y, antes de comenzar, el grupo ultra Symmachiarii colocó pancartas en las inmediaciones del auditorio Príncipe Felipe en los que se podían leer mensajes como "más indemnizaciones que explicaciones", "vuestra ambición empresarial no está por encima de nuestro patrimonio social" u "os dimos tiempo para trabajar, ahora os toca dar la cara y explicar".

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En lo estrictamente económico, y aunque hubo muchos más votos en contra y abstenciones que de costumbre, el Grupo Pachuca y el Real Oviedo no tuvieron problema para aprobar todos los puntos del día y unas cuentas que tras la temporada en Primera División arrojan un balance positivo de 6,9 millones de euros, el más alto que se recuerda desde que el club es una sociedad anónima deportiva y que superan con creces a los 5,5 millones de pérdidas registrados el curso pasado.

"Comprendemos el malestar de la gente y si están molestos es porque quieren a su club y eso es muy valioso, preferimos esto a que no vengan nadie. Son un activo fundamental de la institución", explicó el presidente Martín Peláez ante los medios de comunicación, al ser preguntado por el desencanto de parte del oviedismo.

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Preguntado por el despido de Julián Calero, el directivo mexicano aseguró que "el equipo no tenía el estilo que se pensaba que iba a tener", aludiendo que el exentrenador del Real Oviedo aseguró antes de ser contratado que podía "cambiar su estilo y apostar por un fútbol más ofensivo".

"Sabemos que siempre que empieza un entrenador lo importante es la confianza y creemos que vamos a revertir esto. El objetivo sigue siendo el ascenso y creemos firmemente en Raúl González", concluyó después de que el ex del Real Madrid firmase dos derrotas en sus primeros dos partidos al frente del Real Oviedo.

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En lo puramente deportivo, el Real Oviedo regresó esta tarde al trabajo y los de Raúl tendrán otros cuatro entrenamientos antes de recibir el lunes (Carlos Tartiere, 20:30 horas) al filial del Celta, partido en el que intentarán firmar el primer triunfo tras el cambio de entrenador. EFE

Pfg/sab