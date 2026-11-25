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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, aseguró este miércoles, tras el triunfo ante el Slavia en Praga (0-1), que las victorias "generan confianza" en el grupo y señaló que espera que su equipo pueda "aprovechar la inercia" en los próximos partidos.

"La victoria era fundamental a nivel de competición y clasificación", destacó el técnico del equipo español, que admitió que sus jugadores sintieron durante el encuentro la "responsabilidad" de defender la camiseta del Villarreal y la "ansiedad" por conseguir un buen resultado.

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"La ansiedad ha aparecido más allá del estrés que nos ha provocado el Slavia", explicó el preparador, que resaltó el buen comportamiento defensivo de su equipo, aunque reconoció sus dificultades con el balón.

"Nos ha faltado finura y estamos con un componente de ansiedad, pero el equipo al que nos hemos enfrentado es capaz de presionar hombre a hombre, repite esfuerzos y genera estrés", apuntó.

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"Ganar es importante por el colectivo, el compromiso y la actitud. La mejora del equipo está en la finura con el balón y ojalá estas victorias nos sirvan para progresar", añadió el entrenador, que incidió en que para él sí importa "cómo" se consiguen los resultados.

EFE

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