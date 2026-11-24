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Ceuta, 24 nov (EFE).- El Gobierno ha destinado ya 11,7 millones de euros en ayudas directas al tejido empresarial de Ceuta como consecuencia de la entrada masiva de finales de julio, una medida que afecta tanto a autónomos como a pymes que han reclamado esta compensación.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha dado a conocer los datos en rueda de prensa y ha destacado que desde el 6 de octubre se han ingresado unos 11.750.000 euros de 1.652 ayudas, lo que supone "casi las dos terceras partes" de las más de 2.300 solicitudes que han sido realizadas desde la ciudad.

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En concreto, el Gobierno ha recibido un total de 2.343 solicitudes de ayudas de autónomos y pequeñas y medianas empresas, "por lo que quedan pendientes de resolver 691, las cuales se encuentran en trámite".

Cada autónomo recibe 5.000 euros mientras que cada empresa entre 10.000 y 150.000 euros, libres de impuestos, en un plazo que sigue abierto hasta el 30 de noviembre, ha resaltado el delegado del Gobierno.

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"Las ayudas se realizan a través de un formulario simple de la Agencia Tributaria y afecta a todos los negocios que se hayan podido ver afectados por la situación vivida a finales de julio", ha añadido.

A mediados de octubre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, visitó la ciudad para desarrollar una jornada de trabajo que incluyó un encuentro con empresarios y sindicatos de la ciudad para conocer la situación por la crisis económica que atraviesa. EFE

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