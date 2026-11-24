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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El Dicorpebal Logroño ha quedado apeado de la Liga Europea, a falta de una jornada de la fase de grupos, tras sufrir un auténtico descalabro en la pista del Gumersbach alemán, que arrolló al conjunto riojano en el segundo tiempo para ganar por 42-26.

El Logroño sabía que solo le valía ganar y aunque compitió casi todo el primer tiempo, tras el descanso se hundió y quedó a merced de un rival de mucha calidad.

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Además, al Logroño tampoco le funcionaron cosas que sí le han salido otros días, como el juego de pivote y la portería, donde Ledo -justo cuando el diario Bild ha publicado que jugará en Alemania el año próximo, en el Melsungen- realizó buenas paradas, pero no tantas como su equipo hubiera necesitado.

Para completar el descalabro del equipo riojano su entrenador, Miguel Ángel Velasco, decidió jugar muchos minutos sin portero y en vez de sacar un rédito en ataque eso le penalizó con media docena de goles encajados desde el otro área.

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Todas esas cosas negativas pesaron a un Logroño que había empezado bien, ya que se atrevió a igualar el ritmo trepidante de los alemanes y hasta llegó a ponerse por delante, por 5-6.

Pero en esa dinámica estaba claro que el primero que cometiera un error sufriría y le pasó al Logroño, que tras dos errores se vio atrás (11-9). Para remontar, empezó a vaciar la portería y no le salió bien, tanto que se vio más atrás que antes (13-9).

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Con todo, el equipo español hizo su último esfuerzo para alcanzar el descanso vivo (20-17) y con esperanzas de mejorar en el segundo tiempo.

Pero la reanudación fue en todo momento un tormento para el Logroño, que vio pronto cómo el equipo alemán estaba lanzado y no iba a tener ninguna compasión.

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El Gummersbach cambió en la portería, en la que el danés Obling sustituyó al español Nacho Viosca, y eso acabó de sentenciar el partido. El veterano portero de Dinamarca se lució con 8 paradas que terminaron por apuntillar al equipo riojano.

El Logroño, para empeorar las cosas, se hundió mentalmente y poco a poco fue bajando los brazos hasta encajar una derrota excesiva y difícil de prever, por una diferencia casi inédita tras anotar solo 9 goles en todo el segundo tiempo.

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- Ficha técnica:

42 - VfL Gummersbach (20+22): Ignacio Biosca (p)(1), Schuluroff (10), Einarsson (7), Sindrason (5), Vujovic (2), Kodrin (1), Blohme, Obling (p)(1), Dujshebaev (3), Horzen (8), Vioarsson (3), Haseler, Kiesler (1p) y Zeman.

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26 - Dicorpebal Logroño (17+9): Ledo (p), Jung (), Álvaro Martínez (5), Oliveira (1), Preciado (2), Galán (3), D'Antino (4p), Cancio (p), Aitor García (3), Ishida (2), Zarzuela (2), Jung (1), Samuel Sainz (1), Lombardi, Miguel Martínez (1) y Popovic (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-4, 6-7, 11-9, 14-10, 16-13, 20-17 (descanso), 24-19, 28-20, 33-22, 36-23, 39-26 y 42-26 (final).

Árbitros: Bogdanovs y Cernavskis (Letonia). Excluyeron a los locales Sindrason y Kodrin; y a los visitantes Oliveira y Galán.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europea disputado en el Schwalbe Arena de Gummersbch ante unos 4.000 espectadores. EFE

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