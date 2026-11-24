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Torrelavega, 24 nov (EFE).- El Bathco BM Torrelavega perdió este martes su condición de invicto en la Liga Europea ante un Benfica que, gracias a una defensa rocosa y a su talento de cara a portería, consiguió imponerse al conjunto cántabro en la quinta jornada de la fase de grupos (25-30).

El encuentro comenzó igualado y con una intensidad acorde a lo que ambos conjuntos se jugaban: el Bathco, certificar la primera posición del grupo, y el Benfica, llegar a la última jornada con opciones de pasar de ronda.

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Gracias a una defensa 6-0, los visitantes consiguieron anular al pivote internacional español Jokin Aja durante los primeros compases del duelo, lo que dio alas al conjunto lisboeta, que en el minuto diez ya disponía de una ventaja de tres tantos (3-6).

Ante esta situación, Jacobo Cuétara agitó la coctelera de los cambios en busca de nuevas alternativas de lanzamientos, aunque no consiguió frenar el caudal ofensivo de los portugueses, que llegaron al descanso por delante con un 11-16.

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A la vuelta de los vestuarios, los locales saltaron a la pista con otra cara y comenzaron a recortar distancias con el conjunto dirigido por Anders Hallberg.

No obstante, a través de una defensa rocosa y de las interrupciones del juego mediante faltas, el cuadro portugués consiguió reducir el ritmo en ataque del Bathco, mientras que el Benfica mantuvo su eficacia de cara a portería durante todo el encuentro, con Joao Bandeira y Ander Izquierdo como protagonistas.

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Pese a los intentos del conjunto naranja por meterse de nuevo en el partido, el Benfica supo gestionar su ventaja y mantener la solidez defensiva para evitar cualquier reacción local, hasta sellar así su victoria en el Vicente Trueba por 25-30, que puso fin a la condición de invicto del Bathco Torrelavega en la competición continental.

- Ficha técnica:

25 - Bathco Torrelavega (11+14): Barkhodari; Ángel Fernández (1), Prokop (1), Da Silva, Isidoro Martínez (3), Cangiani (3) y Aja (3) -equipo inicial- Moyano (1), De Cos (1), Juanjo Fernández, Lopes (3), Jurkovic (2), Cordiés (5), Colunga (1), Gándara (1) y Rangel Luan (ps).

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30 - SL Benfica (16+14): Thulin; Heldal (2), Bogojevic (1), Joao Bandeira (6), Nazaré (4), Vailupau (5, 5p) y Javi Rodríguez (2) -equipo inicial- Meireles, Freire (3), Padolus, Franca (1), Oliveira (1), Borges, Ander Izquierdo (5), Afonso Bandeira y Árnason (ps).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-6, 5-7, 7-10, 10-13, 11-16 (descanso); 14-17, 15-19, 17-22, 19-24, 23-28 y 25-30.

Árbitros: Ioannis Fotakidis y Charalampos Kinatzidis (Grecia). Excluyeron a Moyano y Juanjo Fernández por el Bathco Torrelavega y a Bogojevic, en dos ocasiones, Vailupau y Meireles por el Benfica.

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Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del grupo F de la Liga Europea disputado en el pabellón municipal Vicente Trueba de Torrelavega. EFE

aas/ism