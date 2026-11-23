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Vigo, 23 nov (EFE).- El mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, celebró este lunes que a su equipo le haya tocado el Arousa, "un equipo vecino", en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

"Recibimos de muy buen agrado la eliminatoria con el Arousa, un equipo con el que tenemos una gran amistad, un equipo vecino, un equipo que tiene jugadores nuestros cedidos como el caso de Xandre Fraga", comentó tras conocer el resultado del sorteo celebrado esta mañana.

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Garcés recordó que están "acostumbrados" a jugar en el campo de A Lomba de Vilagarcía de Arousa, donde este verano jugaron un amistoso contra el Sporting Gijón.

"Conocemos bien su terreno de juego, vamos prácticamente una vez por año allí en la pretemporada a jugar y siempre es buena noticia visitar a los vecinos. Lo recibimos de muy buen agrado y ahí nos estaremos viendo", sostuvo el mexicano.

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El Arousa eliminó en la anterior ronda al Pontevedra de Primera Federación. En estos momentos ocupa es decimoquinto en el grupo I de Segunda Federación con 10 puntos, dos más que el colista Marino y a cinco de la permanencia, que marca el Coruxo. EFE

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