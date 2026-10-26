Zverev lidera al equipo de Alemania en la fase final de la Copa Davis

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Redacción Deportes, 26 oct (EFE).- Alexander Zverev, que tiene asegurado acabar el año como el número 1 del mundo por primera vez en su carrera, lidera al equipo de Alemania que disputará la fase final de la Copa Davis, del 24 al 29 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.

Zverev compite en la Final a 8 por segundo año consecutivo, con el objetivo de superar el resultado de semifinales alcanzado en 2025. Este año conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam y tiene asegurado acabar el año como el número 1 del mundo por primera vez en su carrera.

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Encabeza el equipo alemán, que capitanea Michael Kohlmann y que se enfrentará al de Gran Bretaña liderado por el semifinalista de Wimbledon Arthur Fery en los cuartos de final el jueves 26.

Junto a Zverev jugarán Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Fery viajará a Bolonia junto a Cameron Norrie, Henry Patten y Neal Skupski, los elegidos por Leon Smith.

La eliminatoria inaugural, el martes 24, enfrentará a la República Checa contra Canadá, con ambos equipos presentando a sus mejores efectivos. Jakub Mensik y Jiri Lehecka han sido convocados por la República Checa, mientras que, en el equipo canadiense, el número 7 del mundo, Felix Auger-Aliassime, estará acompañado por Denis Shapovalov; la misma dupla que llevó a Canadá a conquistar el título en 2022. EFE

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