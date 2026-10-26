Espana agencias

Zverev lidera al equipo de Alemania en la fase final de la Copa Davis

Guardar

Redacción Deportes, 26 oct (EFE).- Alexander Zverev, que tiene asegurado acabar el año como el número 1 del mundo por primera vez en su carrera, lidera al equipo de Alemania que disputará la fase final de la Copa Davis, del 24 al 29 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.

Zverev compite en la Final a 8 por segundo año consecutivo, con el objetivo de superar el resultado de semifinales alcanzado en 2025. Este año conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam y tiene asegurado acabar el año como el número 1 del mundo por primera vez en su carrera.

PUBLICIDAD

Encabeza el equipo alemán, que capitanea Michael Kohlmann y que se enfrentará al de Gran Bretaña liderado por el semifinalista de Wimbledon Arthur Fery en los cuartos de final el jueves 26.

Junto a Zverev jugarán Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Fery viajará a Bolonia junto a Cameron Norrie, Henry Patten y Neal Skupski, los elegidos por Leon Smith.

La eliminatoria inaugural, el martes 24, enfrentará a la República Checa contra Canadá, con ambos equipos presentando a sus mejores efectivos. Jakub Mensik y Jiri Lehecka han sido convocados por la República Checa, mientras que, en el equipo canadiense, el número 7 del mundo, Felix Auger-Aliassime, estará acompañado por Denis Shapovalov; la misma dupla que llevó a Canadá a conquistar el título en 2022. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué nos gusta el terror cuando sabemos que no es real: qué ocurre en el cerebro cuando vemos una película de miedo

La ciencia explica cómo el cerebro transforma el miedo en una experiencia placentera y por qué algunas personas disfrutan de las películas de terror mientras otras prefieren evitarlas

Por qué nos gusta el terror cuando sabemos que no es real: qué ocurre en el cerebro cuando vemos una película de miedo

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Según los expertos, quien tiene una percepción errónea de su propia longevidad puede priorizar el consumo presente

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Lo ocurrido, según el alcalde de Badalona, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Números ganadores del Super Once del 26 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del 26 octubre

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

La organización agraria Asaja reclama a la Comisión Europea que active una cláusula de salvaguardia ante la llegada de 221.245 toneladas de mandarinas y clementinas en 2025 y alerta de la presión sobre los precios de los productores españoles

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez acusa a PP y Vox de ser “dos colores” de un mismo proyecto político: “Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

Feijóo convence a Abascal para que no se presente en 6 circunscripciones en el Senado: el PP incluirá candidatos independientes propuestos por Vox

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

ECONOMÍA

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

¿Habrá que cotizar más años para cobrar la pensión? El Gobierno lo aclara

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

DEPORTES

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año

La reflexión de Mourinho sobre su infancia: “Nunca di preocupaciones ni problemas a mis padres. Ni siquiera me emborrachaba”

A qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro desde España: Lamine Yamal, Kane y Mbappé entre los favoritos al título

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026