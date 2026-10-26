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Mariana Enriquez: "Quizá mi obsesión por el terror venga de no poder ver fantasmas"

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Barcelona, 26 oct (EFE).- La escritora argentina Mariana Enriquez, que publica 'Conversación con la oscuridad', ha indicado este lunes que no se atreve a decir de dónde nace su "obsesión" por el terror, si bien ha aventurado que "quizá" provenga de la imposibilidad de poder ver fantasmas, algo que, reconoce, le encantaría.

En su último libro, que lleva por subtítulo 'Teorías, intuiciones y escritura del miedo', establece una personal cartografía del terror contemporáneo y de su propia escritura, siempre desde su mirada generacional y latinoamericana.

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"Creo que todo empieza en la infancia y con los mitos guaraníes. Eso, sumado a la mitología griega, especialmente todo lo que tenía que ver con monstruosidades", ha explicado en rueda de prensa Enriquez, para quien en su región toda la relación con los muertos e historias de fantasmas es algo "natural" e "incorporado a lo cotidiano".

"Tengo una relación muy desprejuiciada con el terror. No tengo la suerte de ver fantasmas como mi tía. Quizá de ahí sale toda la obsesión, porque es algo que me fascina mucho y puedo explorar, tanto en la teoría como desde la ficción, pero no en lo personal", ha dicho.

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El ensayo, publicado por Páginas de Espuma, no está organizado en capítulos, sino en "vertebras", homenaje a ese género del 'body horror' que tanto le gusta. Esta genealogía personal del terror la fue construyendo con las investigaciones que iba realizando cuando para vivir, además de escribir libros, daba clases y trabajaba como periodista cultural.

"Siempre me interesó todo esto. Leo gótico, terror y hasta manuales de espiritismo", confiesa la autora, cuyo ensayo dedica un inusual número de páginas a las notas explicativas. "El libro es como un gran mapa para mí y las notas son todos los caminos secundarios que se desvían", ha apuntado.

Un mapa de referencias generacionales -de 'La historia interminable' a 'El exorcista'-, pero también atemporales, empezando por la propia Biblia "y todo lo que es demoníaco o habla de matanzas de inocentes".

En 'Conversación con la oscuridad', Enriquez trata asimismo de su visión del género respecto a América Latina, un lugar donde el gótico no pasa necesariamente por castillos y otros elementos del imaginario histórico europeo.

Un terror distinto y propio de la región del mundo en que nació que se alimenta también de mitos y folclore propio, entre otras referencias más universales.

"El gótico es un género que para contar ciertas persistencias de la memoria de América Latina, ciertas violencias y narrativas de esos pueblos originarios que, en su momento, fueron suprimidas, puede ser muy útil", ha afirmado. EFE

(Foto)

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