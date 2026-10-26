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Boca y River ganan

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Buenos Aires, 25 oct (EFE).- Boca Juniors y River Plate obtuvieron este domingo sendos triunfos por idéntico 1-0 sobre Independiente y Racing Club, respectivamente, en partidos de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura argentino.

Boca Juniors extendió su gran momento al vencer por 0-1 a domicilio sobre Independiente con un gol del juvenil Facundo Herrera.

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Así, quedó como único líder de la tabla anual con 57 unidades, una más que Rosario Central, que el sábado venció por 2-0 a Huracán.

River Plate, en tanto, también se impuso por 1-0 a Racing en el Estadio Monumental con gol de Lautaro Rivero y ascendió al cuarto puesto del Grupo B con 23 unidades.

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En la programación del domingo sin goles terminaron San Lorenzo y Newell’s Old Boys. Por 1-2 se impuso Defensa y Justicia a Talleres en Córdoba y por 2-0 Gimnasia y Esgrima La Plata a Sarmiento de Junín.

A falta de tres jornadas para el fin de esta fase, Instituto de Córdoba lidera el Grupo A con 29 puntos, pero tiene un partido pendiente este lunes con Deportivo Riestra, seguido por Boca Juniors y Defensa y Justicia con 27. Con 24 marchan Lanús y Vélez.

En el Grupo B, el líder Rosario Central con 28 unidades es seguido por por Argentinos Juniors -que el martes recibe a Independiente Rivadavia- y Gimnasia y Esgrima La Plata con 25. River suma 23 enteros. EFE

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