Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 73 menores, y quince policías han quedado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, según el último balance de los Mossos d'Esquadra.

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por TikTok similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, alguna de las cuales desembocado en incidentes violentos.

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Los Mossos han informado este domingo de que en esos incidentes detuvieron a 128 personas, de las que 122 son hombres y 6, mujeres. El 56 por ciento de los arrestados, es decir, 72 jóvenes, son menores de edad, y del total, dos tenían antecedentes por desórdenes en la vía pública.

Además, hay quince policías heridos, cuatro de los cuales están de baja por lesiones graves. Los jóvenes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios en los que tuvieron que actuar los bomberos. EFE

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