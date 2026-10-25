Sánchez: "Un Gobierno del PP con Vox no es alternancia, es retroceder 50 años"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que un posible Ejecutivo de PP y Vox supondría una "auténtica involución" y no una alternancia democrática, al considerar que implicaría "retroceder 40 o 50 años de golpe" en cuestiones como el aborto, la muerte digna o la cultura.

"Vox pone las ideas y el PP, la ambición de poder. En una democracia, la alternancia resulta positiva. Pero un Gobierno del PP con Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución. Supone retroceder 40 o 50 años de golpe en debates como el aborto o la muerte digna", ha asegurado Sánchez en una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press, en la que reconoce que su mayor error durante sus ocho años al frente del Gobierno ha sido la corrupción de Ábalos.

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Al respecto de esa involución, Sánchez ha puesto como ejemplo la decisión de retirar subvenciones a películas que se consideren ideologizadas, por parte del Gobierno autonómico de Castilla y León, y se ha preguntado quién determinaría qué contenidos son ideológicos.

"Ellos. Eso significa censura y eso fue lo que se vivió en España durante la dictadura. La experiencia de los gobiernos reaccionarios en las comunidades autónomas nos alerta de cuáles son los riesgos y de la involución", ha afirmado.

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Asimismo, ha reprochado al PP y a Vox que compartan el "manual de instrucciones" del presidente argentino, Javier Milei, basado, según ha señalado, en "recortes, tijeretazos, motosierras". "Esta semana no se han hecho una foto con el presidente argentino por extrema vergüenza", ha añadido.

Sánchez ha resumido las elecciones del próximo 29 de noviembre en una disyuntiva: "O avanza el pasado o avanza España", ha subrayado. Aunque ha señalado que respeta las encuestas, ha pronosticado que el PSOE logrará una mayoría parlamentaria progresista "mucho más amplia", al considerar que la ciudadanía se movilizará para que el país continúe avanzando.

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"Lo extraordinario no es que avance la extrema derecha, porque lo hace en todo el mundo. Lo extraordinario es que España tenga un Gobierno progresista", ha defendido.

En materia económica y social, Sánchez ha defendido la gestión del Gobierno ante la crisis de acceso a la vivienda y ha considerado que la huelga general no es contra el Ejecutivo, sino a favor de que todas las administraciones competentes aporten soluciones.

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"La clave no radica en construir más, sino en que todas las administraciones se comprometan a edificar vivienda asequible y protegida y, a ser posible, que no se venda a fondos buitre Si hemos intervenido el mercado de la energía y ha sido positivo, ¿por qué no vamos a regular también el mercado de la vivienda?", ha cuestionado.

SUBIRÁ EL SMI ANTES DE LAS ELECCIONES

Por otro lado, Sánchez ha asegurado que el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional antes de las elecciones y ha instado a patronal y sindicatos a negociar un incremento de los salarios medios para hacer frente a la inflación.

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Sobre las pensiones, ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha defendido la solidez del sistema público, que, como ha defendido, se ha reforzado con las subidas salariales y la regularización de cientos de miles de migrantes que han comenzado a cotizar a la Seguridad Social.

El presidente ha atribuido parte del crecimiento de la ultraderecha al diseño de los algoritmos, que, según ha denunciado, privilegian la polarización y propagan mensajes de odio. En este sentido, ha criticado que el PP recurra a la inteligencia artificial para suplantar identidades durante la precampaña y ha calificado de "absolutamente lamentable" el uso de 'deepfakes'.

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Sobre la inmigración, Sánchez ha defendido que España debe ser una sociedad abierta y próspera frente a otra "cerrada y decadente", aunque ha reclamado una migración "ordenada y regular" y que se tiene que "integrar" y aceptar los valores constitucionales y la igualdad entre hombres y mujeres. "En el proceso de regularización que hemos finalizado, la mayor parte de los migrantes son latinoamericanos, por cierto, muchos también de Argentina, que salen como consecuencia de los recortes de Milei", ha asegurado.

CEUTA

Preguntado por la crisis migratoria de Ceuta, Sánchez ha reconocido que hubo avisos, pero ha asegurado que ningún servicio de inteligencia ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado anticipó la magnitud de lo ocurrido. "Eso nos lleva también a una reflexión: los Estados debemos anticiparnos a los movimientos en redes sociales, donde se propagan los bulos", ha indicado.

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Asimismo, ha defendido la respuesta del Gobierno y ha afirmado que una actuación más agresiva en la frontera habría provocado una calamidad "mucho mayor".

Preguntado por la posible implicación de Marruecos, Sánchez admite "discrepancias" con este país sobre la cuestión de Ceuta y Melilla, pero insiste en que lo mejor es "tener la mejor relación" para que los migrantes retornen a su país de origen. Además, ha cuestionado que la entrada de buques marroquíes en aguas españolas sea un incidente "muy serio".

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Sánchez también ha expresado su respeto a la presunción de inocencia y ha defendido el legado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente en lo relativo a los derechos y las libertades de las mujeres. No obstante, ha indicado que tendrá que hablar con él para saber si quiere participar en la campaña electoral, aunque lo ha definido como "un activo para el PSOE".

Por último, sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de 163.000 personas en relación con la ley de nietos, ha afirmado que el Gobierno acata la resolución, pero no la comparte. "Todo esto tiene mucho que ver con todas estas mentiras y bulos que la internacional ultraderechista expande. Siembran dudas sobre el voto por correo, sobre la Ley de Memoria Democrática. Al final la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿los nietos del régimen franquista van a poder votar y los nietos del exilio republicano no van a poder votar?", ha sentenciado.