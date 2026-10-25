Rufián dice que le gustaría ser presidente de la Generalitat "después de Oriol Junqueras"

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha dicho este domingo que le gustaría ser presidente de la Generalitat de Catalunya, después de que lo sea el líder de su partido, Oriol Junqueras.

Así lo ha señalado en la presentación de su libro "Cómo ganar a los fachas', que ha hecho junto a la periodista Àngels Barceló en el campus barcelonés Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

PUBLICIDAD

"Yo lucharé para que Oriol Junqueras y Elisenda Alamany lleguen a donde tienen que llegar", ha señalado Rufián, en alusión a la presidencia de la Generalitat y la alcaldía de Barcelona, respectivamente.

"Oriol se lo merece, sería un extraordinario presidente. Tiene que ser presidente de mí país. Después de él, a mí me gustaría algún día presidir este país", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Rufián ha explicado que durante mucho tiempo esta pregunta ni se la quería hacer, pero que este último año ha empezado a hacerlo, "por muchos motivos", y que ahora le motiva: "Me gustaría por lo menos lucharlo".

Después de admitir el "fracaso" de su propuesta de un frente unitario de izquierdas para evitar un gobierno del PP y Vox, Rufián ha mantenido que su idea "es el futuro" y, aunque ha deseado que no sea así, ha opinado que "quizás las izquierdas deben chupar derecha y ultraderecha para que la gente se ponga las pilas".

PUBLICIDAD

"No quiero tener la razón la noche electoral, pero creo que quizás la tendré", ha indicado Rufián, que ha asegurado que "mucha gente que ahora ha dicho que no" cambiará de opinión "cuando vea lo que hay".

"Si Santiago Abascal es vicepresidente, intentará ilegalizarnos, también a la CUP, a Bildu. Cerrará medios de comunicación", ha señalado.

Ante lo que viene, que es un sufrimiento social bestial -la gente se juega sus condiciones de vida y nuestros partidos, las siglas-, el futuro para mí tiene que ser encuentros y colaboraciones entre Comuns, CUP y Esquerra Republicana", ha enfatizado. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)