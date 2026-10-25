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Landaluce oficiliza su renuncia al cargo de alcalde de Algeciras (Cádiz)

23/10/2026 El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, atiende a los medios de comunicación tras prestar declaración en los Juzgados de Algeciras. A 23 de octubre de 2026 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España).La alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha declarado en la mañana de hoy ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la localidad por un presunto delito contra la libertad sexual. A su salida, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que es "inocente", ha deseado "celeridad en la justicia". POLITICA Samuel Vega - Europa Press
23/10/2026 El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, atiende a los medios de comunicación tras prestar declaración en los Juzgados de Algeciras. A 23 de octubre de 2026 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España).La alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha declarado en la mañana de hoy ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la localidad por un presunto delito contra la libertad sexual. A su salida, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que es "inocente", ha deseado "celeridad en la justicia". POLITICA Samuel Vega - Europa Press
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El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce Calleja, ha oficializado este domingo, 25 de octubre, su renuncia al cargo de alcalde del municipio gaditano que venía ocupando ininterrunpidamente desde el 11 de junio de 2011.

Según ha precisado el Consistorio algecireño en una nota, el escrito de dimisión ha quedado registrado en la sede electrónica del Ayuntamiento a las 14,36 horas, cumpliendo así con el anuncio que Landaluce realizase el pasado lunes.

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Será el próximo miércoles, día 28, cuando el pleno de la Corporación municipal algecireña elija al nuevo alcalde, designación que recaerá en la persona de Jacinto Muñoz Madrid, del Partido Popular.

Cabe reseñar que según lo establecido en el artículo 40.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), Landaluce sigue siendo alcalde, manteniendo sus competencias, facultades y atribuciones, hasta que el pleno de la Corporación municipal tome conocimiento de la renuncia.

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