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La china Sun Xinran conquista a los 16 años el título de las Finales júnior de la ITF

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Pekín, 25 oct (EFE).- La tenista china Sun Xinran, de 16 años y número uno del mundo júnior, se proclamó este domingo campeona de las Finales del circuito juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF), disputadas en Chengdu (centro de China), tras imponerse a la rusa Anna Pushkareva por 6-3, 6-7 y 6-1.

Sun, primera cabeza de serie del torneo, necesitó tres mangas para superar a una rival con la que ya había disputado dos finales de Grand Slam júnior esta temporada, según informó la televisión estatal china CCTV.

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La china había perdido ante Pushkareva en la final de Wimbledon, pero se tomó la revancha en septiembre al derrotarla en el partido por el título del Abierto de Estados Unidos, su primer Grand Slam juvenil.

La jugadora nacida en Shenzhen también alcanzó este año la final júnior de Roland Garros y conquistó los torneos J500 del Orange Bowl y Milán, resultados que la llevaron al primer puesto de la clasificación mundial de su categoría.

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Su progresión también se ha trasladado al circuito profesional, donde a comienzos de octubre debutó en un cuadro principal del WTA Tour durante el Abierto de China, disputado en Pekín.

Allí derrotó a la alemana Eva Lys y a la española Cristina Bucsa, entonces número 35 del mundo, para alcanzar la tercera ronda, en la que se enfrentó a la estadounidense Coco Gauff.

Sun, que reside y se entrena en Belgrado desde los diez años, cuenta además con dos títulos profesionales del circuito ITF conquistados en Egipto en 2025. EFE

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