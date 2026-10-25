El uruguayo Federico Viñas salva los muebles de Toluca

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León (México), 24 oct (EFE).- El uruguayo Federico Viñas marcó este sábado el gol con el que el Toluca rescató el empate 1-1 ante el León en partido de la decimocuarta jornada del torneo de Apertura mexicano.

José Alvarado marcó para el León.

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Toluca llegó a 23 puntos y ocupa el segundo lugar de la clasificación. León suma 22 y es quinto.

La decimocuarta jornada del torneo Apertura comenzó el viernes pasado con la victoria de San Luis por 0-1 sobre Atlante.

Con la victoria, el San Luis llegó a 19 puntos y se colocó en la décima posición del torneo. Atlante suma 14 y es decimoquinto.

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La decimocuarta jornada concluirá el domingo con cuatro partidos.

Atlas chocará con Puebla, Querétaro recibirá al campeón Cruz Azul, el líder América e medirá con Pachuca y Tijuana con Santos Laguna. EFE