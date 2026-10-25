EL exjuez que insultó a la instructora del caso de David Sánchez declara ante Pedraz

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Madrid, 25 oct (EFE).- El juez Santiago Pedraz retoma esta semana las declaraciones del caso Leire, con los investigados José Luis Sáenz de Tejada, el juez expulsado de la carrera que insultó a Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, y del exviceministro chavista Nervis Villalobos.

Sáenz de Tejada está citado este miércoles por los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral, mientras que Villalobos comparecerá el viernes 30 ante el instructor del caso Leire en la Audiencia Nacional.

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Tras relatar al juez la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, Biedma pidió la imputación de Sáenz de Tejada y la declaración de Cintia Rocho, alias 'la Celsa' y perteneciente al clan del narcotráfico con el que supuestamente contactó la presunta trama de Leire Díez para presionar y "neutralizar" a Biedma cuando investigaba a David Sánchez.

Esta anotación, del 25 de marzo de 2025, se encontró en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez y ha derivado en la personación de la citada magistrada como perjudicada en la causa en la que están investigados varios exdirigentes socialistas, como Santos Cerdán, por tratar de torpedear, supuestamente, procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

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Biedma argumentó que Sáenz de Tejada le tenía animadversión porque ella tuvo que sustituir a la magistrada que instruía una denuncia contra él por violencia machista, por la que acabó condenado.

Por eso, Biedma considera "nuclear" su imputación "para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal" y cree que "su actividad previa" contra ella "fue el motivo por el que Leire Díez lo reclutó", supuestamente para tratar de desestabilizar la causa contra el hermano del presidente del Gobierno.

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Sáenz de Tejada denunció a Biedma, trató de recursarla en el procedimiento del hermano de Pedro Sánchez, y publicó numerosos vídeos en un canal de Youtube -Magistrado Anticorrupción TV- en el que la criticaba y atacaba, según contó la jueza.

Igualmente, el miércoles comparece como testigo Raúl Montaño, el abogado de 'la Celsa', y ya el viernes será el turno del exalto cargo chavista Nervis Villalobos, que debe aportar la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica, un asunto en el que, según el juez, habría intentado trabajar Leire Díez. EFE

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