Dimite el delegado del Gobierno en Madrid tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29N

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Madrid, 25 oct (EFE).- Francisco Martín ha presentado su dimisión como delegado del Gobierno en Madrid, cargo que ejercía desde marzo desde 2023, tras haber sido excluido de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Martín ha decidido dar un paso atrás tras haber quedado fuera de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado, según ha adelantado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

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El ya exdelegado del Gobierno apoyó el pasado mes de julio a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Enma López en las primarias para encabezar la lista del PSOE al consistorio madrileño para 2027, en las que se impuso Reyes Maroto.

La propia Enma López ha agradecido en X a Martín su labor en estos años "de buen trabajo, compromiso y entrega". "Madrid pierde a un gran servidor público", ha expresado en la red social la edil socialista, que fue apartada de la dirección del grupo municipal en el Ayuntamiento tras vencer la exministra de Industria en las primarias.

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En las últimas semanas, Martín ha estado en el foco del debate político por la gestión de la acampada instalada desde el 26 de septiembre en la Puerta del Sol, unido a las quejas de los sindicatos policiales por sus críticas a las cargas en las manifestaciones por la educación en Ciudad Universitaria.

Desde que asumió el cargo como delegado del Gobierno en Madrid, Martín ha adquirido un perfil marcado por los enfrentamientos políticos e institucionales con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez Almeida.

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Militante socialista desde el año 2000, pasó de responsabilidades técnicas y de gestión en el ámbito público y empresarial a puestos de relevancia en el PSOE y en la Presidencia del Gobierno, hasta asumir en 2023 la Delegación del Gobierno en Madrid, en sustitución de Mercedes González. EFE