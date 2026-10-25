Detenido un hombre en la acampada de la Puerta del Sol por una agresión sexual a una mujer

Guardar

Madrid, 25 oct (EFE).- La Policía ha detenido en la madrugada de este domingo a un hombre en la acampada de la Puerta del Sol como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en las tiendas de campaña instaladas en la céntrica plaza madrileña.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han indicado a EFE que el presunto agresor se introdujo en la tienda de campaña y realizó tocamientos a una mujer que dormía en el interior de la tienda.

PUBLICIDAD

Allí se encontraba otro de los acampados, que le recriminó su actitud, tras lo que el presunto agresor se abalanzó contra él.

La detención se ha producido a las 6:30 horas de este domingo y el presunto autor de la agresión se encuentra en la comisaria del distrito de Centro.

PUBLICIDAD

Según fuentes de la investigación, el hombre tiene 26 años y la víctima 22. EFE