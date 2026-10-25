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Detenido un hombre en la acampada de la Puerta del Sol por una agresión sexual a una mujer

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Madrid, 25 oct (EFE).- La Policía ha detenido en la madrugada de este domingo a un hombre en la acampada de la Puerta del Sol como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en las tiendas de campaña instaladas en la céntrica plaza madrileña.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han indicado a EFE que el presunto agresor se introdujo en la tienda de campaña y realizó tocamientos a una mujer que dormía en el interior de la tienda.

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Allí se encontraba otro de los acampados, que le recriminó su actitud, tras lo que el presunto agresor se abalanzó contra él.

La detención se ha producido a las 6:30 horas de este domingo y el presunto autor de la agresión se encuentra en la comisaria del distrito de Centro.

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Según fuentes de la investigación, el hombre tiene 26 años y la víctima 22. EFE

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