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De Larrea vive su primera gran noche en la NBA, Sixers cumplen sin LeBron y Giannis sufre

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Chicago (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El español Sergio de Larrea vivió este sábado su primera gran noche individual en la NBA al liderar con 21 puntos a los Dallas Mavericks, pese a la derrota ante los San Antonio Spurs, en una jornada en la que los Philadelphia 76ers siguieron invictos pese a la ausencia de LeBron James, mientras que Giannis Antetokounmpo y los Miami Heat encajaron su tercera derrota consecutiva

De Larrea aprovechó las bajas de Kyrie Irving y Cooper Flagg para destacar en el derbi texano, resuelto por 122-106 a favor de los Spurs de Victor Wembanyama.

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El novato español, elegido con el número 25 del último draft, terminó con 21 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en 33 minutos. Había disputado apenas ocho minutos entre sus dos primeros encuentros de temporada regular.

De Larrea convirtió nueve de quince tiros de campo, incluidos tres de cuatro triples, y fue el máximo anotador de Dallas.

Los Mavericks llegaron a ponerse por delante en el tercer período, pero San Antonio decidió el encuentro en el último cuarto y estrenó su casillero de victorias. Wembanyama terminó con 23 puntos, siete rebotes y cuatro tapones.

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Los Sixers derrotaron por 127-116 a los Milwaukee Bucks con 28 puntos, once rebotes y diez asistencias de Joel Embiid, acompañado por los 27 puntos de Jaylen Brown y los 26 de Tyrese Maxey.

LeBron no jugó para gestionar sus problemas lumbares en el primero de dos partidos en días consecutivos. Philadelphia recibirá este domingo a los Detroit Pistons.

El equipo de Nick Nurse alcanzó un balance de 3-0 después de remontar 29 puntos contra Cleveland en su anterior encuentro, la mayor desventaja recuperada por un equipo de LeBron en su carrera.

Los Bucks siguen sin ganar, con tres derrotas. El mexicano Jaime Jáquez Jr. fue su máximo anotador con 21 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

Antetokounmpo fue expulsado por seis faltas en el cuarto período y Miami perdió por 115-110 en Charlotte, pese a recuperar una desventaja de 23 puntos.

El griego terminó con catorce puntos, seis rebotes y tres asistencias, con cuatro de once en tiros de campo. Había anotado 35 y 36 puntos en sus dos primeras actuaciones del curso, también terminadas con derrotas.

Los Heat abrieron el último cuarto con un parcial de 24-5 y llegaron a igualar el marcador, pero no pudieron completar la remontada.

Davion Mitchell lideró a Miami con 22 puntos y diez asistencias. Brandon Miller anotó 34 para los Hornets, que mejoraron su balance a 2-1.

Los Cavaliers ganaron por 125-121 a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández y reaccionaron al golpe sufrido ante Philadelphia, cuando desperdiciaron una ventaja de 29 puntos.

Donovan Mitchell aportó 22 puntos, Jarrett Allen sumó 21 y Evan Mobley terminó con veinte y diez rebotes. James Harden añadió doce puntos, ocho rebotes y siete asistencias, pese a convertir solo uno de ocho tiros.

Michael Porter Jr. anotó 28 puntos para Brooklyn, Julius Randle sumó 23 y Egor Demin aportó 22.

Tiago Splitter perdió en su estreno como entrenador de los Bulls en el United Center, donde Chicago cayó por 120-124 ante Washington pese a los treinta puntos y catorce rebotes del novato Caleb Wilson.

Los Bulls pagaron un parcial de 20-40 en el tercer cuarto. Reaccionaron hasta reducir su desventaja del 99-114 al 115-118, pero no completaron la remontada y quedaron con un balance de 1-2.

Wilson convirtió diez de 24 tiros y añadió tres asistencias y dos robos sin perder balones. Matas Buzelis aportó 21 puntos y Norman Powell sumó dieciocho.

Trae Young lideró a Washington con 25 puntos y nueve asistencias. AJ Dybantsa, número uno del último draft, sigue sin debutar por un esguince en el tobillo izquierdo. EFE

(foto)

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