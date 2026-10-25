Alonso: Salimos fuera de posición, pero aquí puede pasar cualquier cosa

Guardar

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que sale duodécimo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del año, manifestó, en el Circuito de las Américas de Austin (COTA), que salen "fuera de posición", pero que en la pista texana "puede pasar cualquier cosa" y que la de este domingo "debería ser una carrera interesante" este domingo.

"El rendimiento y las prestaciones del coche parecen ligeramente mejores para nosotros aquí en Austin; y ésta ha sido nuestra tercera Q2 (segunda ronda de la calificación) de la temporada", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud interminable a los 45 años, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno.

PUBLICIDAD

"Saldremos algo más arriba gracias a las penalizaciones de gente alrededor nuestro, pero eso nos saca de nuestra posición natural", señaló, no obstante, Alonso; que, a bordo de un AMR26 muy deficiente y en espera de un 2027 mucho mejor, es decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos.

"Creo que nos vamos a defender más que atacar, pero cualquier cosa puede pasar aquí y debería ser una carrera interesante", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros, logró dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia). EFE

PUBLICIDAD