Abascal presenta mañana en un acto en Talavera (Toledo) a los cabezas de lista de Vox para las elecciones del 29N

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, se desplaza este lunes a Talavera de la Reina (Toledo) para presentar a los cabezas de lista de la formación para las elecciones del 29 de noviembre.

Vox anunció el miércoles los nombres que encabezan las listas para los comicios, candidaturas que fueron aprobadas el lunes por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) presidido por Abascal. Las lista incluyen una veintena de candidatos nuevos y mantienen a la mayoría de los diputados del Congreso en puestos de salida.

PUBLICIDAD

Desaparecen varios críticos con la cúpula de Vox. Sale de la lista de Madrid el exdirigente Javier Ortega Smith, que en 2023 concurrió al Congreso como 'número cuatro'; su compañero en el juicio del 'procés' Pedro Fernández, que encabezó la lista de Zaragoza en 2023; Lourdes Méndez Monasterio, que lideró la lista por Murcia en 2023, pero ha dejado la política; el cabeza de lista por Baleares, Jorge Campos, que según anunció el miércoles regresa a la política autonómica; y Malena Nevado, que lideró la candidatura por Cáceres y dejó Vox en mayo de 2025 entre fuertes críticas a la Ejecutiva de Vox.

Fernández, Méndez Monasterio, Campos y Nevado son sustituidos por Carmen Rouco, Joaquín Robles (actualmente diputado), María Isabel Cerezo; y Marcela Reijia.

Del primer puesto de la lista por Valencia desaparece también el diputado condenado por maltrato a su exmujer Carlos Flores Juberías, que baja al número tres, y le sustituye Ignacio Gil Lázaro, 'número dos' de esa lista en 2023 y actualmente diputado en el Congreso.

PUBLICIDAD

Vox premia al actual portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, figura al alza en el partido, con el 'número uno' de la lista por Málaga y, del resto de diputados, repiten María Reyes Romero (Sevilla); Alberto Rodríguez Almeida (Las Palmas); José María Figaredo (Asturias); Jacobo Robatto (Granada); Rocío de Meer (Almería); José Ramírez del Río (Córdoba); Manuel Mariscal (Toledo); e Ignacio de Hoces (Badajoz).

Además, figuran Emilio del Valle (Cantabria); Pablo Sáez (Valladolid); Ángel López Maraver (Granada); Juanjo Aizcorbe (Barcelona); Blanca Armario (Cádiz); Alberto Asarta (Castellón); Ricardo Chamorro (Ciudad Real); Tomás Fernández de los Ríos (Huelva); Francisco Alcaraz Martos (Jaén); Pablo Calvo Liste (León); y David García (Alicante).

PUBLICIDAD

RECONOCE AL PRESIDENTE DE DENAES Y AL LÍDER DE SOLIDARIDAD

Asimismo, Iván Vélez, presidente de la Fundación Defensa de la Nación Española (DENAES), considerada el germen de Vox, repite como cabeza de lista pero por Cuenca en vez de por Albacete, donde le sustituye Rubén Herrero de Castro. Vox también ha reconocido al portavoz de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, con el 'uno' en Ávila y a Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad, el sindicato de Vox, y con pasado neonazi, con el primer puesto por Tarragona.

PUBLICIDAD

Vox renueva las cabezas de lista de Salamanca --Víctor González Coello de Portugal fue expulsado en 2024--, cuyo número uno es Laura Magdalena Miguel; Vizcaya (Marco Antonio Moreno); Navarra (María del Perpetuo Socorro Sada Ballesteros); Álava (Jonathan Romero); Lérida (Rafael Villafranca); Lugo (Jesús Primitivo Rodríguez González); y Orense (María Jesús Morenza).

También hay nuevas caras en La Rioja (Ángel Alda); Huesca (Esther Blanco); Teruel (Daniel Alda); Zamora (Miguel Suárez Arca); Soria (Andrea Martínez); Guipúzcoa (Juan de Dios Dávila); A Coruña (Juan Garcilaso de la Vega); Segovia (Gonzalo Babé); Zamora (Miguel Suárez); Ceuta (Ana Belén Cifuentes) y Melilla (José Miguel Tasende).

PUBLICIDAD

Por último, Eugenia Landaluce lidera la lista por Burgos; Ignasi Mulleras por Girona; Matías Recio por Palencia; Álvaro Díaz-Mella por Pontevedra; y Alejandro Gómez por Santa Cruz de Tenerife.

Abascal es el 'número uno' de la lista por Madrid, y le acompaña la actual secretaria adjunta del partido, Montserrat Lluís, encargada de negociar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía con el PP.

PUBLICIDAD

Como 'número tres' por la lista de Madrid figura el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, seguido de la actual portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que adelanta un puesto respecto a la candidatura de 2023. En el quinto lugar de la lista dada a conocer por Vox está el portavoz nacional de Deportes y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Cristian Toro.

En 2023, la compañera de Abascal en la lista de Madrid fue María Ruiz, actualmente miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). De la lista de Madrid también desaparecen el exportavoz del Congreso Iván Espinosa de los Monteros, que dejó sus cargos en agosto de 2023, justo después de los comicios, y hoy está expulsado definitivamente del partido tras sus críticas a Bambú.

PUBLICIDAD

DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE VOX

Además, durante el acto, previsiblemente hará alusión a las líneas maestras del programa de gobierno de Vox: prioridad nacional, desregulación y rebajas fiscales y "remigración" de inmigrantes ilegales y de legales que delincan o vivan de las ayudas públicas.

PUBLICIDAD

El lunes concluye el plazo para presentar candidaturas para los comicios, y por el momento continúa la incógnita sobre qué fórmula pactarán PP y Vox para el Senado, que busca contrarrestar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta.

Vox no descarta "ninguna opción" y ya advirtió de que no tenía prisa por cerrar un acuerdo, aunque Abascal y los dirigentes del partido han rehusado proporcionar detalles sobre las conversaciones. Se limitan a afirmar que actuarán con responsabilidad y a recalcar el compromiso de su partido con la alternativa al PSOE y Pedro Sánchez.

Hay varias opciones sobre la mesa: que Vox no se presente en una veintena de provincias en las que no obtendrá representación y la cesión por parte del PP de senadores autonómicos, entre otras.

Vox parte con buenas perspectivas para las elecciones generales del 29N, con la mayoría de los sondeos pronosticando que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños. Así, se perfila como socio de un gobierno de coalición con el PP.