1-1. Ethan Mbappé sitúa líder al Lille y Ansu Fati se lesiona en el minuto 15

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- Un gol de Ethan Mbappé en la primera parte, nivelado por Paris Brunner en el segundo tiempo, impulsó al Lille de nuevo al liderato, con los mismos puntos que el Mónaco, su rival de este domingo, en un partido en el que Ansu Fati debió retirarse por una lesión muscular al cuarto de hora del duelo en el Luis II (1-1).

Tras sufrir ese contratiempo el conjunto dirigido por Filipe Luis, en tan solo quince minutos con la lesión del atacante español, también recibió luego el 0-1 en contra en el 24, con el desmarque y la definición dentro del área de Ethan Mbappé tras un gran pase al espacio de Sorina Diaoune.

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El Mónaco reaccionó en el segundo tiempo. Expulsado Tanguy Nianzou sobrepasada la hora de encuentro, en el minuto 74 empató el choque el equipo monegasco, en un centro al área de Edan Diop que aparentemente rozó Brunner para apuntarse el tanto.

El liderato del Lille y la segunda plaza del Mónaco, en cualquier caso, son provisionales. Ambos pueden ser superados bien por el París Saint Germain o bien por el Lyon, dependiendo del ganador en su duelo de este lunes en el Parque de los Príncipes. EFE

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