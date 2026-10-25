Espana agencias

1-1. Ethan Mbappé sitúa líder al Lille y Ansu Fati se lesiona en el minuto 15

Guardar

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- Un gol de Ethan Mbappé en la primera parte, nivelado por Paris Brunner en el segundo tiempo, impulsó al Lille de nuevo al liderato, con los mismos puntos que el Mónaco, su rival de este domingo, en un partido en el que Ansu Fati debió retirarse por una lesión muscular al cuarto de hora del duelo en el Luis II (1-1).

Tras sufrir ese contratiempo el conjunto dirigido por Filipe Luis, en tan solo quince minutos con la lesión del atacante español, también recibió luego el 0-1 en contra en el 24, con el desmarque y la definición dentro del área de Ethan Mbappé tras un gran pase al espacio de Sorina Diaoune.

PUBLICIDAD

El Mónaco reaccionó en el segundo tiempo. Expulsado Tanguy Nianzou sobrepasada la hora de encuentro, en el minuto 74 empató el choque el equipo monegasco, en un centro al área de Edan Diop que aparentemente rozó Brunner para apuntarse el tanto.

El liderato del Lille y la segunda plaza del Mónaco, en cualquier caso, son provisionales. Ambos pueden ser superados bien por el París Saint Germain o bien por el Lyon, dependiendo del ganador en su duelo de este lunes en el Parque de los Príncipes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

La especialista advierte sobre los riesgos del consumo habitual de alcohol y cuestiona una de las creencias más extendidas sobre sus supuestos beneficios

Ana Pérez, doctora: “La idea de que una copa de vino es saludable es la mayor mentira que os han contado”

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Bernardos señaló que retrasar la edad de jubilación es la principal vía para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación