Xavier García Albiol pide "dureza" ante quienes hacen de la ocupación su modo de vida

Guardar

Barcelona, 24 oct (EFE).- El número uno del PP por Barcelona en las elecciones, Xavier García Albiol, ha reclamado este sábado aplicar la ley "lo más duro posible y con todas las consecuencias" contra quienes hacen de la ocupación ilegal su "modus vivendi" o forman parte de mafias que generan "incivismo y delincuencia".

En un acto en el distrito barcelonés de Nou Barris, Albiol ha dicho que asume el encargo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llevar su experiencia como alcalde de Badalona (Barcelona) al Congreso para promover una ley estatal antiocupación.

PUBLICIDAD

Ha matizado que tiene muy claro quién es "un caradura" y quién es "vulnerable de verdad", como quien deja de pagar el alquiler o la hipoteca al quedarse en paro, situación para la cual ha garantizado el acompañamiento de las administraciones y la protección legal.

"Pero al resto, que son la mayoría, aquellos que han convertido la ocupación en un modus vivendi o forman parte de una mafia de ocupación, que no tan solo se meten en la propiedad de otra persona, sino que se dedican a crear problemas de convivencia, vamos a aplicarle la ley lo más duro posible y con todas las consecuencias", ha aseverado Albiol.

PUBLICIDAD

En el mismo acto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y cabeza de lista por Málaga al Congreso, Elías Bendodo, ha sostenido que la vivienda se ha convertido en el "problema número uno" de los españoles bajo el mandato de Pedro Sánchez, al señalar que los precios han subido un 74 % y el alquiler un 44 %.

Bendodo ha alertado de que en la provincia de Barcelona se concentran "el 46 % de las ocupaciones de toda España", lo que considera un "atentado a la propiedad privada", y ha avanzado que el proyecto antiocupación que va a liderar el propio Albiol, propondrá desalojos en 24 o 48 horas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la alcaldía, Daniel Sirera, ha definido al actual alcalde de Badalona como el "arma secreta" del partido para combatir la delincuencia en la provincia y abordar los problemas de seguridad que, ha denunciado, sufre la capital catalana.

Asimismo, Sirera ha anunciado que registrará el próximo lunes un requerimiento por escrito dirigido a la Generalitat y al consistorio para exigir el desalojo de la acampada por la vivienda de la plaza Cataluña de Barcelona, en pie desde hace cerca de un mes. EFE

PUBLICIDAD

1012265