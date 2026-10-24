Tres menores detenidos por el apuñalamiento de otro en Madrid

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Madrid, 24 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres menores por el apuñalamiento anoche de otro de 14 años, que resultó herido grave en el barrio de Pueblo Nuevo en Madrid, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior del cuerpo.

El menor, según indicó Emergencias Madrid, sufrió cuatro heridas en tórax y la pierna y fue traslado en estado grave al hospital de La Paz.

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El suceso tuvo lugar sobre las 21:45 horas en la calle del Sauzal, cercana a Hermanos García Noblejas, junto al colegio de los Salesianos del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los primeros en llegar al suceso fue una patrulla de la Policía Nacional, que colocó un torniquete en el muslo del menor para controlar la hemorragia hasta la llegada del SAMUR-Protección Civil, que lo estabilizó y evacuó al hospital.

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Tras el suceso, la Policía detuvo a tres menores, que fueron interrogados por agentes del GRUME para esclarecer el apuñalamiento. EFE