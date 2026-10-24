Pedro Díaz, novedad en el Rayo; Fer Niño, titular en el ataque del Elche

Guardar

Madrid, 24 oct (EFE).- El centrocampista Pedro Díaz, que sustituye al extremo Isi Palazón, es la única novedad en el once del Rayo Vallecano para medirse al Elche, en el que destaca la presencia en ataque de Fer Niño, suplente la última jornada frente al Villarreal.

El Rayo juega con Audero; Balliu, Mujaid, Lejeune, Pedrosa; Pathé Ciss, Pedro Díaz; De Frutos, Unai López, Álvaro; y Camello.

PUBLICIDAD

El entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, dispone de toda la plantilla para el partido a excepción del centrocampista Marc Aguado, que estará varias semanas de baja tras sufrir una lesión en el tobillo la pasada jornada.

El técnico argentino realiza un cambio en su alineación con respecto a la pasada jornada, ya que en la zona de ataque, Fer Niño, máximo goleador del equipo con cinco tantos, recupera la titularidad en lugar de Abiel Osorio.

PUBLICIDAD

El Elche juega con Dituro; Buba Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Lemar, Germán Valera; y Fer Niño. EFE