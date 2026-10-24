Muere un hombre de 34 años tras volcar una máquina de coger aceitunas en Osuna (Sevilla)

Sevilla, 24 oct (EFE).- Un hombre de 34 años ha fallecido este sábado en Osuna (Sevilla) tras volcar una máquina de recolectar aceitunas, según ha informado el 112.
Este servicio recibió un aviso a las 10:15 horas en el que se solicitaba ayuda para un hombre que había resultado herido tras volcar una máquina de recoger aceitunas mientras trabajaba en una finca de Osuna.
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La sala coordinadora dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil.
Fuentes del 061 han confirmado que el hombre, de 34 años, ha fallecido y que no han podido hacer nada por salvar su vida.
El 112 ha dado aviso también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo. EFE
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