Mourinho: "Nos cansan cosas que continúan pasando, a Fermín le cansa nuestro discurso"

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Madrid, 24 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que a ellos les "cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín le cansa" el discurso del club merengue "con el árbitro", en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona, en alusión a las recientes palabras del jugador azulgrana sobre las quejas del equipo blanco sobre el arbitraje.

"Puede ser. A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín le cansa nuestro discurso con el árbitro. Así es", apuntó el técnico portugués.

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Opinó sobre las filtraciones de los colegiados: "A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto siempre desde el principio de que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber que el árbitro es A, B o C. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas, que de momento, según informaciones internas, todavía no se han roto".

"Hace tres semanas ha salido el nombre de un árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero a mí nadie me ha dicho: 'El árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien", terminó.

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La designación del árbitro para el clásico (domingo, 25 de octubre, 21.00 horas CEST) todavía no ha sido comunicada oficialmente por los canales de la Real Federación Española de Fútbol.

El Barça lidera la clasificación de Primera con 27 puntos, seis más que el Real Madrid, que es tercero, por detrás del Atlético de Madrid (22). EFE

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