La Real busca asentarse en puestos europeos ante un Levante en alza

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San Sebastián/Valencia, 24 oct (EFE).- La Real Sociedad, tras golear por 0- 6 al Lillestrøm noruego en la Liga Europea, recibirá este domingo en Anoeta al Levante en la décima jornada de LaLiga EA Sports, con la intención de dar continuidad a su gran momento frente a un cuadro granota asentado en la mitad de la tabla tras vencer el pasado miércoles al Athletic Club (3-1).

La Real vuelve al campeonato doméstico tras otro contundente triunfo, esta vez en competición continental, prolongando una racha de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos.

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Este estado de forma ha impulsado al cuadro donostiarra hasta la quinta posición, situándose a solo tres puntos de la zona de Liga de Campeones.

La gran dinámica del conjunto txuri-urdin viene respaldada por el notable momento goleador de los hombres de Pellegrino Matarazzo. En esos últimos cinco encuentros, la Real Sociedad ha visto puerta en 18 ocasiones, firmando una media de más de tres goles por partido.

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Gracias al cómodo partido en Noruega, el técnico estadounidense pudo dosificar a varios de sus pilares pensando en la cita ante el cuadro valenciano.

Jugadores importantes como Mikel Oyarzabal, Take Kubo o Mamadou Sarr disputaron minutos, pero fueron sustituidos de manera prematura para dosificar cargas. Otros como Fort o Barrenetxea no participaron y estarán frescos y libres de cargas para el domingo.

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En el apartado médico, Álvaro Odriozola sigue siendo baja de larga duración, al igual que Luken Beitia, quien continúa recuperándose de un esguince de tobillo.

Por el contrario, los internacionales venezolanos Yangel Herrera y Jon Mikel Aramburu se ejercitaron este viernes con el grupo y podrían regresar a la convocatoria para el choque.

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Por su parte, el Levante se presenta muy tranquilo en San Sebastián, después de haberle ganado al Athletic Club el pasado miércoles y estar cómodamente situado en la décimo primera posición con diez puntos, aunque llega al límite en el aspecto físico después de haber jugado tres partidos en apenas nueve días.

El entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con el centrocampista Enzo Bardeli, aquejado de una lesión muscular en la pierna izquierda que le hizo perderse el duelo del pasado miércoles ante el Athletic Club, ni con el central Dela, que tampoco jugó ante el cuadro vasco por una sobrecarga.

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Castro dio algunos minutos de descanso a varios futbolistas en la segunda parte del encuentro ante el Athletic, así que, en principio, Brugué, Iván Romero y Ratkov podrían repetir en la parte ofensiva del Levante.

Uno de los cambios podría ser la entrada en el equipo de Nacho Pérez en el lateral derecho y Oriol Rey pugna con Olasagasti, que vuelve a San Sebastián, y Dani Requena para ocupar un sitio en el centro del campo.

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- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Fort, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Oyarzabal; Take Kubo, Barrenetxea, Oskarsson.

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez, Olasa o Rey, Dani Requena, Brugué, Iván Romero y Ratkov. EFE

Árbitro: Javier Alberola.

Estadio: Anoeta

Hora: 18:30 CET. EFE

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