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La Princesa Leonor destaca la labor de la Cofradía de Santa Ana para preservar las tradiciones marineras

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La Princesa Leonor ha puesto fin al acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana con un discurso en el que ha puesto de relieve su trabajo para merecer el galardón. Tras recorrer distintos puntos de Llanes con motivo de la entrega del pueblo, la Princesa ha subrayado la importancia de la cofradía tanto en el ámbito económico como en la preservación de tradiciones marineras.

Ha destacado la Princesa de Asturias que la cofradía "no solo contribuye al desarrollo económico, hostelero y turístico de la zona, sino que además lo hace conservando la forma tradicional de la pesca artesanal y de la bajura", al tiempo que ha enfatizado su compromiso con "la explotación responsable y sostenible de las especies, el cuidado de los caladeros y la limpieza de nuestras costas".

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Ha resaltado además que la Cofradía de Santa Ana es también un "motor social" y organiza durante todo el año actividades culturales e iniciativas solidarias que contribuyen a preservar los valores y tradiciones de las villas marineras, reconociendo así el papel multifacético de la institución en la comunidad local.

En su intervención, ha subrayado que toda la sociedad le debe mucho a los pescadores. "Es un sector que exige mucho sacrificio y no solo por la dureza del trabajo en la mar, sino por el bienestar de las personas", ha dicho evocando además la histórica labor de las mujeres pescadoras que "recorrían todo el concejo y más allá, a menudo empapadas y agotadas con más de 20 kilos de pescado fresco para venderlo por los pueblos".

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Finalmente, ha expresado su solidaridad con "todas las cofradías de pescadores de España, que se enfrentan a muchos desafíos de todo tipo y que tienen en el relevo generacional uno de los mayores retos".

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias que concede la Fundación Princesa de Asturias se destina al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes.

En la edición de 2026 ha sido para la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, institución con origen en la Edad Media y comprometida con als formas tradicionales. El jurado valoró su trabajo por la sostenibilidad, la innovación, la solidaridad, el estudio y la difusión de la cultura pesquera, y la eficiencia en su modelo de gestión. Además, reconoció con este premio a todas las cofradías de pescadores y a su gente.

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