Kompany está estable pero tardará semanas en recuperarse "y no días", según el Bayern

Guardar

Berlín, 24 oct (EFE).- La recuperación del entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, ingresado este viernes tras desvanecerse durante un entrenamiento, será cuestión de semanas y no de días, dijo este sábado el director deportivo del club, Max Eberl, aunque el técnico se encuentra estable.

"La buena noticia es que está estable", dijo Eberl en la rueda de prensa anterior al partido de este fin de semana contra el SC Friburgo y añadió que había hablado el viernes por la noche con Kompany y también con su mujer.

PUBLICIDAD

"No fue un momento agradable para ninguno de nosotros, ayer sufrió un desvanecimiento y se quedará aún unos días en el hospital, hasta que todo esté revisado y examinado. Esto demuestra una vez más que la salud es lo más importante en la vida, no el fútbol", señaló el director deportivo.

Eberl subrayó que 'Vinnie' recibirá "todo el tiempo necesario" para recuperarse.

"Tenemos que averiguar (primero) de qué se trata, y, después, qué implica el tiempo de recuperación. No hablamos de días, sino de semanas. Eso lo tenemos todos claro", aseguró.

PUBLICIDAD

Lo más importante, según Eberl, es que se encuentre la causa de los problemas de salud de Kompany, que había revelado él mismo que sufrió la semana pasada una infección viral que había debilitado su organismo.

El viernes, el entrenador belga, de 40 años, tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club muniqués. EFE

PUBLICIDAD