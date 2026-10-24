Junts se reivindica como el único partido de "obediencia estrictamente catalana" ante ERC

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Barcelona, 24 oct (EFE).- La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha sostenido que el suyo es el único partido "de obediencia estrictamente catalana que se presenta" al 29N, ante la alianza de ERC y Podemos para los comicios.

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios desde Sant Celoni (Barcelona), el mismo día en que el cabeza de lista de los republicanos, Gabriel Rufián, y la candidata de Podemos, Irene Montero, celebran un mitin conjunto en Barcelona.

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"ERC ha hecho coalición con un partido de izquierdas español y, por tanto, de obediencia a España", ha criticado Nogueras sobre la alianza, que prevé que Podemos no se presente en Cataluña con sus siglas y ERC incorpore a sus listas a personas vinculadas a la formación morada.

Nogueras ha lamentado que "para algunos" la prioridad sea "acabar obedeciendo a los partidos españoles" y participar del "ruido y la polarización", dejándose "arrastrar por los extremos".

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"Para nosotros, la prioridad es y ha sido siempre Cataluña y los catalanes, y poder resolver los problemas reales", ha señalado la candidata, que ha llamado a ampliar la "fuerza" de Junts en el Congreso para seguir trabajando en esa línea.

Nogueras, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en una caminata contra el cáncer en Sant Celoni, ha reivindicado que Junts aprovechó esa "fuerza" para negociar con el Gobierno la "accesibilidad" de medicamentos para tratar el cáncer de mama metastásico.

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Así, ha recordado que España es uno de los estados de la Unión Europea que más "dilata" en el tiempo la accesibilidad de ciertos medicamentos autorizados por las autoridades sanitarias europeas.

Según la ley, los gobiernos tienen 180 días para hacer accesibles estos medicamentos una vez tienen luz verde, y el ejecutivo central "en muchos casos tarda incluso más de 600 días", ha dicho Nogueras.

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"Cuanta más fuerza podamos tener nosotros, acabamos forzando que el Gobierno haga cosas que si no estuviéramos nosotros no harían", ha zanjado. EFE