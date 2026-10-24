Julián Alvarez, Kang in y Lookman, en el once atlético; Giménez, titular en el Deportivo

Guardar

Madrid, 24 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta de inicio con Julián Alvarez, Kang in Lee y Ademola Lookman y da descanso a Giuliano Simeone en el once titular para el partido de este sábado contra el Deportivo de La Coruña, en el que José María Giménez juega desde el principio en su regreso al estadio Metropolitano.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Kang in Lee, Pablo Barrios, Morten Hjulmand y Ademola Lookman, en el medio campo; y Álex Baena y Julián Alvarez, en la delantera.

PUBLICIDAD

En el Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, su técnico, alinea de inicio a Leo Román; Adriá Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Diego Villares, Mario Soriano; David Mella, Yeremay Hernández y Nsongo Bil. EFE