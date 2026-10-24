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Juan Bravo lidera la candidatura del PP al Congreso en Sevilla y Juan Manuel Ávila al Senado

26/03/2026 El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo POLITICA EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
26/03/2026 El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo POLITICA EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
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El Comité del PP de Sevilla ha aprobado su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026, que deberán ratificarse en el Comité Federal.

Según ha confirmado el partido en una nota, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, será el número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, el alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila Gutiérrez, liderará la papeleta para el Senado.

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La lista para el Congreso la completan Sol Cruz Guzmán, Ricardo Tarno, Lourdes Fuster y Francisco Jiménez. La candidatura por el Senado, por su parte, será seguida por orden por María Teresa Astolfi y Antonio Enamorado.

ELECCIONES 2023

En la provincia de Sevilla, la candidatura del PP al Congreso de los Diputados en las elecciones de 2023 estuvo encabezada por el vicesecretario de Economía del Partido Popular y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, quien volverá a liderar la lista en los próximos comicios. En aquella convocatoria, le siguieron en la papeleta a la Cámara Baja la diputada Sol Cruz-Guzmán, Ricardo Tarno y el entonces concejal en el Ayuntamiento hispalense Rafael Belmonte.

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La nómina para el Congreso se completó con María Teresa Astolfi (número cinco), Alejandro Suárez Pérez (seis), María José López Rodríguez (siete), Alfonso Angulo (ocho), Joanna Moreno (nueve), Ángela Jiménez (diez), Alejandro Brito (once) y Montserrat Guerrero (doce).

Bravo asumió la responsabilidad del área económica del PP nacional en abril de 2022 tras el XX Congreso Nacional celebrado en Sevilla. Anteriormente, el dirigente popular había sido cabeza de lista por Jaén en las autonómicas de junio de 2022, acta a la que renunció para centrarse en sus labores en la dirección estatal del partido.

Por su parte, la candidatura al Senado la lideró el alcalde de Carmona, Juan Ávila, quien acababa de revalidar el cargo municipal tras las elecciones de mayo de 2023 con 15 de los 21 concejales del pleno. Junto a Ávila, concurrieron a la Cámara Alta el regidor de Pilas, José Leocadio Ortega, y Susana Cayuelas, exdelegada provincial de Fomento y actual vicesecretaria del área en el PP de Sevilla.

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